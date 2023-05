Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 27 e 28 maggio 2023: momento di svolte per i Gemelli ed il Leone

Arrivano le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per i 12 segni zodiacali, in un weekend che potrebbe rivelarsi rivoluzionario per molti segni.

Con l’arrivo del weekend giunge puntuale l’appuntamento con l’oroscopo dell’amato Paolo Fox. Vediamo cosa dicono le previsioni per i dodici protagonisti dello zodiaco in questo fine settimana di fine maggio.

Ariete: amore ballerino

Venere in dissonanza non è un buon segno per l’amore: meglio concentrarsi sul riposo, se non si vogliono affrontare questioni importanti.

Toro: intimità e tranquillità

Si prospetta un weekend dedicato ai piaceri della vita. Dalla tavola alla camera da letto: chi appartiene al segno del Toro sarà piuttosto invidiato in questo fine settimana di maggio.

Gemelli: svolte per chi ha una direzione

Inizia il mese dei compleanni dei Gemelli, che si rivela favorevole per le coppie con progetti importanti e chiarificatore per i single in cerca di direzione.

Cancro: è ora di relax

Il lavoro e gli altri impegni quotidiani sono stati fonte di grande stress: è il momento di ritrovare il benessere e l’equilibrio psicofisico con un weekend rilassante prima di concentrarsi sull’amore.

Leone: tutto cambia

Il transito di pianeti importanti spinge le persone a cercare una risoluzione, sia nell’ambito dell’amore sia per i progetti professionali.

Vergine: risoluzioni dietro l’angolo

La Luna fa sentire la sua presenza, portando i single a fare chiarezza e gli innamorati a risolvere eventuali conflitti.

Bilancia: sentenze affrettate

Portati a cercare l’armonia, questo weekend i Bilancia tenderanno invece a dare giudizi frettolosi. Si consiglia calma e riflessione.

Scorpione: tentazioni e occasioni

L’attenzione è ballerina: nelle relazioni sale il pericolo di cadere in tentazione, mentre i single hanno la possibilità di fare incontri in viaggio.

Sagittario: un passo alla volta

I nati sotto il segno del Sagittario sono sognatori per eccellenza, ma questo fine settimana sono chiamati a restare coi piedi per terra.

Meglio procedere con cautela.

Capricorno: la vita sentimentale vola

Per una volta è l’amore il protagonista. I nati tra dicembre e gennaio, spesso concentrati sul lavoro, trovano un’occasione per consolidare i progetti di coppia o per trovare l’amore se sei single.

Acquario: non è tempo di progetti

Gli astri sono favorevoli per chi ha un progetto, amoroso o lavorativo, senza impegno, mentre chi è alle prese con una relazione traballante può trovarsi a un crocevia.

Pesci: leggere tensioni

Una settimana tranquilla lascia il posto a un weekend in cui lievi tensioni rischiano di affiorare.

Calma e relax sono le parole d’ordine per chi vuole evitare un confronto.