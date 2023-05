Piero Barone de Il Volo: tutte le sue ex fidanzate e quel flirt con la showgirl di cui nessuno sapeva

Nel corso della sua vita privata, Piero Barone si è reso protagonista di vari flirt con ragazze illustri. Una in particolare è stata la donna di un uomo molto potente.

Piero Barone è uno dei tre cantanti del progetto musicale Il Volo. Affermatosi già in tenera età, il ragazzo originario di Naro, una cittadina siciliana in provincia di Agrigento, ha vissuto diverse relazioni sentimentali. L’artista ha confermato di apprezzare particolarmente la sua vita da latin lover e ha recentemente confermato di essere single, in occasione di un’intervista recente lasciata a Silvia Toffanin nel programma di Canale 5 Verissimo. Ecco alcune delle sue fidanzate famose.

L’amore con la figlia di un allenatore molto famoso

Tra queste, va senz’altro segnalata la bella Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano. La loro relazione è stata piuttosto turbolenta ed è finita dopo un anno ricco di difficoltà. Piero e Valentina sono stati spesso protagonisti dei gossip e il rapporto non è finito molto bene.

La relazione con Veronica Ruggieri

Dopo la conclusione della storia d’amore con Valentina, Piero Barone ha continuato a portare avanti le proprie esperienze. Altri voci parlano di una relazione intrapresa con Veronica Ruggieri, nota reporter del programma di Italia 1 Le Iene.

Anche in questo caso, più di qualcosa è andato storto e il rapporto è durato molto meno rispetto a quanto auspicato. Dopo essersi lasciato con la nota ragazza di spettacolo, il buon Piero ha vissuto ulteriori turbolenze e non è ancora riuscito a trovare la sua anima gemella.

Il flirt con l’ex moglie di Flavio Briatore

Negli scorsi mesi, Barone si è reso suo malgrado protagonista di un altro flirt molto chiacchierato nelle varie riviste di gossip. Nel caso specifico, stiamo parlando del suo accostamento sentimentale a Elisabetta Gregoraci. Lui e lei si sono fatti vedere insieme sui social in alcune foto e subito si è parlato di una possibile storia d’amore, alla quale però sembra non sia stato dato alcun seguito.