Rocco Siffredi si infuria con Fedez: ecco cosa avrebbe preteso il rapper per intervistare il pornodivo

La contesa tra Rocco Siffredi e Fedez si arricchisce di ulteriori particolari molto interessanti per gli amanti dei gossip. I due personaggi del mondo dello spettacolo si sono infatti resi protagonisti di una lite particolare, che non sembra accennare a placarsi. Vediamo cosa è successo in un botta e risposta abbastanza duro e diretto.

Il racconto di Fedez in occasione del podcast Muschio Selvaggio

Nel corso degli ultimi tempi, il cantante e icona televisiva Fedez ha scelto di creare una sorta di filo diretto con i propri follower grazie alla rubrica Muschio Selvaggio. In un video molto recente, il marito di Chiara Ferragni ha spiegato le motivazioni in base alle quali vari personaggi del mondo dello spettacolo hanno scelto di non prendere parte al suo podcast.

Nell’occasione, Federico ha parlato anche dell’attore porno Rocco Siffredi, affermando che voleva essere pagato in un programma che accetta solo ospiti a titolo gratuito.

La risposta polemica di Rocco Siffredi

Dall’altra parte, la reazione di Rocco Siffredi non si è fatta attendere ed è stata riportata dalle colonne della rivista web Mow Magazine. L’attore ha dichiarato che Fedez ha detto certe cose con l’unico obiettivo di farsi pubblicità e non ha smentito ciò che ha affermato in merito alla richiesta di un cachet.

Tuttavia, ha rilanciato accusando il rapper di imbucarsi in hotel e ristoranti senza pagare nulla, chiedendo a lui di spendere anche per il proprio viaggio: “Fedez ha detto la verità: lui si fa ospitare dappertutto gratis, ma a me chiedeva che mi pagassi pure l’aeroplano… ma ne ne vada… dove dico io!”

Una trattativa andata molto male

Come si può ben notare, la trattativa tra Fedez e Rocco Siffredi per prendere parte a Muschio Selvaggio non è andata nel modo migliore. Il pornoattore ha poi rincarato la dose, accusando ulteriormente il cantante di sfruttare la propria fama per risparmiare sull’ospitalità ovunque si trovi.

Lo ha definito come un sinistroide arricchito, pronto a scroccare senza sosta e ben lieto di non cacciare neanche un soldo per le proprie avventure professionali. La guerra non sembra destinata a terminare.