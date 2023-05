Stefania Orlando, gli amici trovati al GF Vip: chi le è ancora accanto e con chi non parla più

Non solo i Zorzando: nella Casa Stefania Orlando ha stretto rapporti sinceri e importanti con diverse persone.

Nel corso della quinta edizione del GF Vip, Stefania Orlando è stata senz’altro una vera protagonista. La conduttrice e show girl originaria di Roma è tornata sulla cresta dell’onda dopo alcuni anni di parziale oblio, che hanno fatto seguito a un lungo lavoro televisivo in Unomattina in famiglia, su Rai 2. Nel corso della sua esperienza, ha avuto numerosi consensi da parte del pubblico di casa, oltre a stringere alcune amicizie molto importanti. Chi è rimasto al suo fianco fino a oggi? Vediamo com’è la situazione in base alle notizie diffuse dal mondo del web.

Il rapporto consolidato con Tommaso Zorzi

Quando si pensa a una grande amicizia, quest’ultima può essere associata al rapporto che si è creato tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi all’interno della casa più spiata d’Italia.

L’influencer 26enne e la conduttrice hanno stretto rapporto forte a tal punto da far creare l’hashtag #Zorzando sui vari canali social da parte dei rispettivi fan. Lei lascia spesso commenti nelle foto di lui insieme al suo fidanzato. Sono piccoli segnali, ma dimostrano quanto i due continuino a volersi bene anche dopo aver concluso la loro esperienza al Grande Fratello Vip e stiano portando avanti progetti differenti nel mondo dello spettacolo.

Nonostante siano abbastanza distanti sotto l’aspetto geografico, l’affetto resta intatto.

Gli altri amici principali di Stefania Orlando nel GF Vip

A tutto ciò, bisogna aggiungere che Stefania Orlando non ha mai fatto mistero di aver iniziato la sua avventura nel GF Vip anche grazie al legame affettivo che la lega al conduttore Alfonso Signorini.

Lo considera una figura seria e professionale, valido condottiero per il reality show di Canale 5. Importante è stata anche l’amicizia con Dayane Mello, alla quale Stefania è stata molto vicina nonostante abbia subito un grave lutto durante la trasmissione.

Non si sa se le due donne abbiano ancora contatti diretti, ma Dayane continua a ringraziare la Orlando per aver cercato di farle tanta compagnia e darle il giusto conforto durante un momento così delicato.