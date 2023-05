Fabio Fazio imbarazzato con Marco Mengoni per il suo abito: “Si vedono”, momento di gelo in studio

Nella puntata del 28 maggio della trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa ci sono stati dei momenti di imbarazzo tra il presentatore Fabio Fazio, alla sua ultima conduzione in Rai, e uno degli ospiti, Marco Mengoni. Il presentatore ha detto al cantante “Si vedono stai attento…” e Mengoni ha risposto, “Accavallo, meglio”.

L’ultima puntata del programma con Fabio Fazio

Il finale di stagione di Che tempo che fa ha avuto dei risvolti dal sapore amaro, dato il cambio di conduzione dopo il mancato rinnovo di Fabio Fazio, ma nello stesso tempo si è assistito anche ad un simpatico siparietto tra Fazio e Marco Mengoni, uno degli ospiti della puntata.

Già al momento dell’ingresso in studio del cantante, che era accompagnato dalla collega Elodie, il padrone di casa ha commentato il look dei due dicendo: “Beh, stacco di coscia tu e stacco di coscia lei“. Mengoni ed Elodie erano stati invitati in studio per promuovere la loro canzone dell’estate 2023, Pazza musica e il commento del presentatore è stato causato dal fatto che entrambi avevano un completo “black and white”, con l’abbinamento tra un paio di shorts e una giacca over. Fazio ha anche aggiunto “devo dirti che non è la stessa cosa, però vabbè…”.

Il dialogo tra Fabio Fazio e Marco Mengoni

Dopo il primo siparietto i due ospiti sono saliti sugli sgabelli per dare vita all’intervista e proprio a questo momento Fabio Fazio ha interrotto il discorso dell’ultimo vincitore del Festival di Sanremo con la frase “Vabbè che arriva l’estate… Cosa mi dicono che si vede? Che cosa si vedono? No perché mi dicono ‘si vedono stai attento’… Non so cosa, vabbè si accavalla le gambe meglio”. I pantaloncini indossati da Marco Mengoni, a onor del vero, non lasciavano vedere niente, ma lo stesso cantante dopo un attimo iniziale di imbarazzo ha saputo spostare l’attenzione sorridendo e replicando all’osservazione dicendo “Mi sono messo comodo per stasera.

Sì accavallo dai” Mengoni ha poi continuato nella sua replica parlando del prossimo concerto al Circo Massimo di Roma, asserendo che in quell’occasione non si presenterà con lo stesso look della serata, scegliendo invece tra quello con la classica canotta, già indossata sul palco del festival, abbinata ai pantaloni lunghi, oppure una giacca abbinata a quelli corti. Il tutto ha suscitato l’ilarità del pubblico in sala, ma dopo qualche attimo l’intervista da parte di Fabio Fazio ai due ospiti è ripresa senza problemi.