Ultimo, tutto sull’amore del cantante con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia di Heather Parisi

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera, Ultimo ha raccontato la sua vita spaziando a 360° sulla scuola, gli esordi nel mondo della musica, la famiglia e l’ipocondria. Un capitolo importante è quello nel quale parla del rapporto con la fidanzata, Jacqueline Luna Di Giacomo, descrivendola come dotata di grande naturalezza e di solarità, Ultimo ha dichiarato che tra loro è stato “un amore a prima birra. Ma senza baci”.

La confessione a cuore aperto

In questa intervista Ultimo si è confessato “a cuore aperto”, parlando soprattutto dell’amore che lo lega con Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della soubrette Heather Parisi, che poi ha raggiunto a Los Angeles dove la fidanzata si trova attualmente.

I due sono insieme ormai da due anni e Ultimo ha dichiarato: “Ci siamo innamorati senza esserci baciati. Ha una naturalezza, una solarità, un modo di essere invisibile ai più.”. Il cantante, vero nome Niccolò Moriconi, ha messo l’accento anche su altri ricordi come la sua famiglia e gli amici della gioventù e le avventure scolastiche, con due bocciature che adesso ricorda con dispiacere e delle quali non va assolutamente fiero. Ultimo ha dichiarato che si sentiva un privilegiato, dato che la sua famiglia ha avuto una società di costruzioni e questo gli consentiva una vita comoda, seppur abitando in un quartiere popolare.

In quegli anni Ultimo, ha imparato molto e ancora adesso frequenta il bar da Stefano, lo stesso di allora ed anche gli amici con i quali giocava al parchetto vicino casa.

L’amore per la musica

Ultimo ha sottolineato nell’intervista come il suo amore per la musica sia nato molto presto, quando aveva compiuto 8 anni ed aveva iniziato a suonare il pianoforte, studiato per 10 anni di seguito. I genitori avevano idee diverse, con il padre che lo spingeva verso una vita maggiormente “protetta”, mentre la madre lo incoraggiava con la musica anche perché fan accanita di Renato Zero, che faceva ascoltare anche al figlio in tutte le occasioni possibili.

Con lo stesso Renato Zero è poi salito sul palco per cantare e lui lo ha presentato dicendo “Il mio nipotino gode della stessa umiltà dello zio“. Ultimo ha raccontato anche delle sue partecipazioni ad Amici, a X Factor e a Sanremo Giovani e di non essere mai stato selezionato. Oggi il cantante romano fa sempre il pieno ai suoi concerti e le cose per lui sono cambiate, e Ultimo ha dichiarato di essere stato fortunato nel riuscire ad emergere al momento giusto.

L’amore del cantante per Jacqueline Luna Di Giacomo

L’incontro che ha cambiato la sua vita, come lui stesso ha dichiarato nell’intervista, è stato quello con la figlia della soubrette Heather Parisi, Jacqueline Luna Di Giacomo, che è stato folgorante. Dopo aver visto una foto con una giacca disegnata proprio da lei, che aveva una pezza con la forma di una chitarra, le ha immediatamente inviato un messaggio nel quale le chiedeva: “Vuoi essere la chitarrista del mio prossimo tour?”. L’appuntamento è stato fissato a Trastevere, quartiere dove la figlia di Heather Parisi è nata, ed il cantante si è presentato con uno zainetto contenente 4 birre e i due hanno avuto modo di parlare in tranquillità per tutta la serata.

Il giorno dopo Jacqueline è partita per l’America e i due si erano innamorati, anche senza baciarsi. Lui l’ha poi raggiunta appena possibile ed è iniziata la storia d’amore ancora attuale dopo due anni.