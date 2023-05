Stefano Oradei, tutto sul ballerino di Ballando con le stelle che ora è fidanzato con Manila Nazzaro

Noto al grande pubblico per essere insegnante di ballo e ballerino del famoso programma Rai Ballando con le stelle, Stefano Oradei è al centro del gossip per la sua storia con Manila Nazzaro, ex Miss Italia già concorrente del Grande Fratello Vip che soli pochi giorni prima aveva annunciato la fine della storia con Lorenzo Amoruso dopo oltre 5 anni d’amore.

La biografia di Stefano

Nato nel 1983 Stefano concilia la sua passione per la danza con quella per il calcio, impegnandosi in tutti i diversi stili, a soli 19 anni raggiungerà il massimo livello nelle competizioni di latino americano diventando un campione.

La sua carriera di esplica anche fuori dai confini nazionali, partecipa a competizioni in Francia, Spagna in America e ottiene prestigiosi premi che lo hanno reso un insegnante qualificato. L’esperienza a Ballando con le stelle gli ha permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, rimasto esterrefatto dal suo addio improvviso nel 2021.

Gli amori passati

Ad appassionare gli animi dei fan c’è stata la storia con Veera Kinnunen, inizialmente i due erano una coppia nel ballo per poi scoprire di provare sentimenti forti. L’amore durato ben 11 anni è scoppiato sotto i riflettori del programma, Stefano e Veera infatti avevano cambiato partner per le coreografie ma l’uomo aveva subito compreso che tra la sua ormai ex e Dani Osvaldo oltre all’affiatamento c’era anche del sentimento, la gelosia era evidente durante le puntate.

Infatti poco dopo è stato pubblicato l’annuncio della fine della loro storia d’amore.

L’amore con Manila

Lorenzo Amoruso in alcune interviste aveva lasciato intendere che l’ex compagna aveva già un nuovo amore, sembra infatti che negli ambienti romani Manila Nazzaro e Stefano non si nascondano. I due sono stati avvistati insieme al compleanno della stellare Valeria Marini e ad altri eventi mondani.

Non c’è ancora stata una conferma ufficiale ma il gossip si sà, è sempre in anticipo. Non resta che attendere l’evoluzione del sentimento.