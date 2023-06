Daniele Dal Moro, tutte le ex del gieffino che sta (o stava) con Oriana Marzoli

Daniele del Moro è uno dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip, il ragazzo non è nuovo ai reality ma aveva già partecipato allo stesso qualche anno prima. Inoltre, poco prima che la pandemia investisse l’Italia, il ragazzo è stato tronista di Uomini e Donne. Molto riservato sulla sua vita sentimentale, di Daniele si hanno davvero poche informazioni, anche all’interno della casa aveva deciso di sfogarsi con Wilma raccontando la nascita della sua storia d’amore con la storia ex Martina Nasoni.

La storia con Martina Nasoni

Proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la relazione tra Daniele e Martina Nasoni ha avuto inizio.

I due, avevano deciso di conoscersi al di fuori delle telecamere, mettendo la loro storia in stand-by fino alla vittoria di lei. Rimasti insieme per un paio di anni, in realtà tra loro non c’è mai stata una vera e propria relazione secondo il gieffino, il ragazzo infatti avrebbe detto, come riportato alcune fonti, di non aver mai amato profondamente Martina. Le stesse fonti riportano anche che nel corso della sua partecipazione al dating show di Maria de Filippi

la ragazza lo seguisse per gli hotel, cosa che lo aveva spaventato perché non voleva essere messo in cattiva luce con la redazione.

Nonostante ciò il loro rapporto è sereno, quando lei è entrata in casa come ospite speciale, lui l’ha accolta con il sorriso anche se, un nuovo riavvicinamento è parso subito impossibile.

La relazione con Oriana Marzoli

Sempre all’interno della casa più spiata d’Italia, Daniele ha iniziato una relazione con Oriana, in realtà l’avvicinamento tra i due non ha subito colpito il pubblico perché sembrava solo che il ragazzo stesse approfittando della Reina.

Non a caso, Daniele è stato squalificato dal gioco proprio durante una presunta aggressione ad Oriana, anche se subito è arrivato il chiarimento secondo cui i due stavano semplicemente giocando.

La loro storia fuori dal reality sembrava essersi consolidata fino a che qualche giorno fa Oriana è stata paparazzata in lacrime. Tra botta e risposta i due si sfidano sui social sulla fine della relazione.