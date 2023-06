Oriana Marzoli, il passato travagliato in amore prima della storia con Daniele Dal Moro

Oriana Marzoli ha avuto diverse relazioni sentimentali conclusesi male. Per lei si è trattato di veri traumi: in questi giorni molti stanno parlando di lei per la relazione, forse chiusa per sempre, con Daniele Dal Moro.

Famosissima in Spagna e America Latina, dopo il successo al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è uno dei personaggi più richiesti del momento. Complice la storia con il collega e compagno all’interno del reality, ma anche la sua personalità spumeggiante e il cambio look che ha subito attirato l’attenzione dei follower, Oriana sui social è seguitissima e ovviamente il gossip non poteva essere da meno. La storia sentimentale della bella Reina è però piuttosto travagliata, i reality per lei non sono una novità e all’interno di queste esperienze ha avuto delle storie davvero importanti che purtroppo però l’hanno delusa e non poco.

Non tutti sanno che ha partecipato anche all’omologo spagnolo di Uomini e Donne dove ha corteggiato ed è stata corteggiata per poi uscire dal programma con il suo amore.

La relazione all’interno di Uomini e Donne

In Spagna Oriana era una delle troniste più amate, insieme a lei, l’italiano Tony Spina. I due segretamente hanno avuto una relazione così la redazione ha concesso loro la possibilità di lasciare il torno e ritornare nel caso in cui le cose non fossero andate bene. Così fu, dopo neanche un mese la relazione è naufragata e i due sono risaliti sui rispettivi torni.

Anche se, Oriana, disse pubblicamente che vorrebbe diventare la corteggiatrice di Tony proprio però provava del sentimento per il ragazzo che le impediva di conoscere altre persone. Inutile dire che lei fu la scelta, insieme hanno partecipato a numerosi reality ma dopo qualche anno la relazione naufragò.

Gli amori tormentati di Oriana

Poco prima di entrare al GF Vip, Oriana aveva appena concluso una storia con Eugenio Gallego, il suo milionario ex l’aveva tradita più volte durante la relazione ma lei aveva provato a perdonarlo per il profondo amore che nutriva. In casa voleva dimenticarlo ma ha conosciuto prima Antonino e poi Daniele.

I due, insieme da alcuni mesi, secondo le ultime news si sarebbero lasciati e anche in malo modo, non resta che seguirli sui social per avere notizie.