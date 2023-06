Oroscopo della settimana dal 5 all’11 giugno 2023: Toro in difficoltà, il Leone vince una grande sfida

L’estate è alle porte e con essa la voglia di vivere all’insegna del divertimento, ma cosa prevedono le stelle? Proseguite nella lettura di questo articolo per scoprire l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 5 all’11 giugno 2023: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

La settimana si prospetta ricca di impegni e qualche imprevisto che vi farà tirare il freno ma non temete, riuscirete a sistemare tutto.

Toro

Non siete pronti ad affrontare la settimana perché vi sentite stanchi, cercate di rimanere distaccati dai problemi per non trasformarli in guai veri e propri.

Gemelli

La grinta di questa settimana vi spingerà a farvi avanti con una persona alla quale tenete molto: lei non rimarrà immune al vostro fascino.

Cancro

Finalmente riuscirete a godere dei frutti delle vostre fatiche: qualcuno di importante ci contatterà.

Leone

Nonostante il vostro carattere irruento, riuscirete a rimanere distaccati da una vicenda lavorativa: ne uscirete vincitori.

Vergine

Siete nel pieno della forma e questo verrà notato anche dal vostro partner che vi riempirà di attenzioni.

Bilancia

La settimana prosegue in maniera un po’ monotona, meglio così perché avete il tempo di ragionare su una questione importante.

Scorpione

Non avete voglia di lavorare e nemmeno di uscire con gli amici.

Prendetevi un po’ di tempo solo per voi rilassandovi.

Sagittario

Una persona a voi molto cara vi farà perdere un po’ la testa. Cercate di mantenere la calma e parlate con lei per chiarire tutte le incomprensioni.

Capricorno

Riuscirete a portare a termine tutti gli impegni della settimana, sia dal punto di vista lavorativo che da quello famigliare con estrema soddisfazione.

Acquario

Avete una voglia pazzesca di staccare dalla routine quotidiana ma non è ancora il momento di tirare i remi in barca. Resistete ancora un po’ perché le stelle hanno per voi in serbo qualcosa di speciale.

Pesci

Avete voglia di cambiamento e questo vi spingerà a usare tutto il vostro estro per riuscire a portare a termine un progetto lavorativo importante: i capi si accorgeranno del vostro zelo.