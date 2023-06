Fedez spiega finalmente cosa è successo con Luis Sal: il messaggio che li ha divisi, “tenevo molto a lui”

Sono passati mesi ma finalmente abbiamo delle risposte rispetto alla lite Luis Sal-Fedez. A parlare è l’imprenditore e rapper che, proprio davanti all’iconico sfondo verde acido del podcast che li ha visti per anni lavorare insieme, spiega cos’è successo con l’amico e collega Luis.

Fedez, la tristezza per il rapporto chiuso “Tenevo molto a Luis”

È un Fedez apparentemente più dispiaciuto che arrabbiato quello che parla e dà spiegazioni e che colloca la rottura del rapporto con l’amico subito dopo Sanremo 2023: “Questa situazione mi ha portato tanto dispiacere, la cosa che mi dispiace di più è che per lavoro si è rotto un rapporto che andava oltre il lavoro.

Non è stato un periodo facile, tenevo molto a Luis e credo che lo abbiate visto tutti. Ci tenevo molto a questo rapporto, di conseguenza è strano portare avanti questa cosa da solo, però non mi sento di buttare via tre anni di lavoro”.

A quanto pare, dopo 3 anni gli obbiettivi all’interno del podcast erano diventati differenti per i due colleghi, soprattutto dopo Sanremo: “È stata una parentesi impegnativa. Luis inizialmente non era d’accordo. Poi, ha accettato di farlo. Personalmente, è stata un’esperienza complicata perché la mia salute mentale non era al top. Successivamente, alla fine di questo progetto, c’è stata una discussione lavorativa, in cui ho fatto notare a Luis come – dal mio punto di vista – avessi avuto la sensazione di dovermi fare carico di tutto e di non avere avuto un supporto da parte sua.

La discussione animata ci ha portato a dire di prenderci qualche settimana per capire cosa fare”.

Subito dopo Luis Sal si sarebbe tirato indietro: “Dopo questa settimana di riflessione, lui mi manda un messaggio in cui mi dice: “Il format in questo momento ha preso una connotazione che è più di Federico che di Luis, ho voglia di dedicarmi ad altri progetti.

Non voglio più farlo”.