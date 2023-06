Chi è Martina Taglienti, la ragazza beccata a baciare Damiano David dei Maneskin: come si sarebbero conosciuti

Damiano David ha appena confermato la fine della sua relazione con Giorgia Soleri, che andava avanti da diversi anni. Il cantante e frontman dei Maneskin, band rock italiana che si è fatta conoscere e apprezzare in tutto il mondo, si è fatto ritrarre in effusioni amorose con la bionda Martina Taglienti. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme nelle righe seguenti.

Cosa c’è da sapere su Martina Taglienti, la nuova fiamma di Damiano dei Maneskin

Martina Taglienti non è propriamente sconosciuta sotto i riflettori del gossip. La bionda si è fatta ritrarre già in passato insieme al gruppo romano ed è molto amica di Victoria De Angelis e Thomas Raggi.

È nata a Roma il 22 gennaio del 2001 e di professione fa la modella. Diversi giornali hanno iniziato a notarla, come ad esempio la rivista Vogue Italia. Inoltre, Martina ha preso parte a diverse campagne pubblicitarie per marchi di spicco, essendo anche un volto noto della crew dei Maneskin.

Perché Martina Taglienti è così chiacchierata

Nel corso delle ultime ore, la stampa del gossip si è letteralmente scatenata intorno al nome di Martina Taglienti. Perché si è creata una situazione del genere? La risposta è molto semplice. Infatti, la giovane modella si è fatta fotografare su Tiktok mentre si stava baciando con Damiano David.

Solo pochi giorni fa, la bassista Victoria aveva rilasciato un’altra immagine nella quale era insieme a Martina e a Luna Passos, con la quale la musicista si è recentemente baciata in barca in maniera appassionata. D’altronde, quando una band come i Maneskin diventa famosa a livello globale, i gossip sono all’ordine del giorno.

Di Martina Taglienti si sa poco: sembra essere molto attiva sui social ed ha lavorato come modella: biondissima, altissima e incredibilmente bella, la nuova ragazza al fianco di Damiano ha fascino da vendere.

I due si sono conosciuti probabilmente grazie a Victoria de Angelis, che è la migliore amica della ragazza.

La fine dell’amore tra Damiano e Giorgia

Ormai Giorgia Soleri fa parte del passato di Damiano David. Quest’ultimo si è affrettato a prendersi tutte le responsabilità del video apparso sui social ed è rimasto mortificato in merito alla gestione di una situazione alquanto delicata. I due si sarebbero lasciati in maniera consensuale e la fine del rapporto non sarebbe dovuta ad alcun tradimento o atto eclatante. In seguito a questa situazione, Giorgia avrebbe tolto il following a Damiano e agli altri membri della band.