Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati e lui bacia un’altra: chi è lei e le parole di lui

È terminata dopo tanti anni la storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David. I due, tra i quali i gossipari lasciavano intendere da temo ci fosse stato un raffreddamento, non starebbero più insieme da qualche giorno.

L’ufficializzazione è arrivata oggi, quando il frontman dei Maneskin si è trovato obbligato a dare risposte in merito ad un video che lo mostrava in atteggiamenti decisamente intimi con un’altra ragazza.

La bomba è esplosa questo pomeriggio: ha cominciato a circolare un video che mostra Damiano David in un locale mentre bacia appassionatamente un’altra ragazza, poi identificata come Martina Taglienti, senza nascondersi da nessuno.

Il video ha provocato la risposta di Damiano sui social: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo. Spero questa cosa non infici sull’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento.

Damiano”.

Nessun commento per ora da parte di Giorgia Soleri, reduce da Pechino express ed al momento intenta a promuovere la sua nuova linea di make up.

Della ragazza che compare del video si sa poco: Martina Taglienti sarebbe un’amica di Victoria De Angelis ed era con lei, a quanto pare, nei giorni scorsi mentre la bassista dei Maneskin trascorreva una vacanza con i compagni della band e con Luna, la sua nuova fidanzata.