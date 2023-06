Pippo Baudo torna in televisione: la grandissima sorpresa, dove e quando

Pippo Baudo ha parlato con voce carica di gioia ed emozione in diretta al TG2, per la prima volta dopo tanto tempo in tv.

Nella giornata del suo 87esimo compleanno, Pippo Baudo ha fatto ciò che non faceva da troppo tempo: andare in televisione. Il grande conduttore è apparso al TG2 e, di prima mattina, è stato al telefono con Fiorello a Viva Radio 2, dove ha anche tirato qualche frecciatina ad Amadeus.

Pippo Baudo al TG2: “Vi voglio tanto bene”

Pippo Baudo ha parlato con voce carica di gioia ed emozione in diretta al TG2, per la prima volta dopo tanto tempo in tv: “Voglio ringraziarvi: oggi sto veramente bene è una giornata meravigliosa, bellissima, il compleanno in cui tutti festeggiano per me: è diventata una festa speciale perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori e ringrazio tutti i telespettatori del tg 2 per l’affetto e la simpatia e il suo direttore Andrea Preziosi che lo dirige con mano sapiente e intelligente.

Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene, ma tanto tanto bene”.

Pippo Baudo con Fiorello, complimenti e frecciatine per un conduttore

Fiorello e Pippo Baudo sono molto legati l’un l’altro: il mattatore era solo un ragazzo appena uscito dai villaggi quando Baudo lo notò e seguì la sua carriera lavorativa.

Nel giorno del suo 87esimo compleanno Fiorello ha chiamato il mentore, ed è anche riuscito a strappargli qualche commento sull’attuale “Re di Sanremo”, ovvero Amadeus.

Per lui molti complimenti: “Amadeus è siciliano, mi sta simpatico, è bravo”. Non è mancata però una frecciatina a sottintendere che ci vorrà ancora tempo prima di arrivare ai suoi livelli: quando Fiorello gli fa notare che è già al quinto Sanremo, Baudo commenta: “Eh, campa cavallo, io tredici ne ho fatti”.