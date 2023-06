Come mai Fedez ha litigato con Fabio Rovazzi: cosa e successo e come mai hanno fatto pace

Hanno spesso lavorato insieme e sono stati per diverso tempo grandi amici. Tuttavia, quasi da un momento all'altro, avevano interrotto ogni contatto in seguito a un litigio aspro.

Fedez e Fabio Rovazzi sono due dei personaggi più famosi nel mondo dello showbiz e dei social network. Hanno spesso lavorato insieme e sono stati per diverso tempo grandi amici. Tuttavia, quasi da un momento all’altro, avevano interrotto ogni contatto in seguito a un litigio aspro. Come mai è successa una cosa del genere? Scopriamo le vicende delle quali si sono resi protagonisti.

Le origini del litigio tra Rovazzi e Fedez

Il litigio tra Fedez e Fabio Rovazzi risale al 2018. Il primo ha raccontato la storia che si nasconde dietro la vicenda in occasione di una puntata de La confessione, programma condotto da Peter Gomez.

Fedez si era recato a Los Angeles per assistere la sua Chiara Ferragni mentre stava per partorire il suo primogenito Leone. Nel frattempo, un collaboratore dell’etichetta discografica Newtopia, fondata da Federico insieme al collega J-Ax e nella quale lavorava anche Rovazzi, aveva deciso di lavorare da solo dopo averlo chiesto proprio a Rovazzi e J-Ax.

Una lite davvero molto aspra

La situazione ha fatto andare Fedez su tutte le furie. Il rapper ha tagliato i ponti con i suoi due storici amici e ha dichiarato di essersi sentito offeso per non aver ricevuto alcun augurio al momento della nascita di Leone.

Dall’altra parte, Fabio Rovazzi ha affermato che Federico era in un periodo particolare, durante il quale non si fidava della gente. Al contempo, aveva sottolineato che Chiara Ferragni non c’entrasse niente nella contesa.

Un’amicizia tornata a fiorire

Dopo quattro anni senza vedersi né sentirsi, Fedez e Fabio Rovazzi hanno fatto pace. Il primo ha scelto di lasciare stare ogni polemica dopo essersi operato per un pericoloso tumore al pancreas e il secondo è stato ben entusiasta di ritrovare il caro amico di un tempo. Hanno ripreso i contatti in occasione di un concerto di Tananai a Milano e si sono incontrati di recente in occasione di Muschio Selvaggio, il podcast curato da Federico.

E tutto sembra tornato come un tempo.