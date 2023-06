Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 10 e 11 giugno 2023: tutti i segni e le previsioni

Ecco le previsioni relative al fine settimana del 10 e 11 giugno preparate, per tutti i segni dello zodiaco dal famoso astrologo Paolo Fox Oroscopo Ariete In questo fine settimana i single devono mettere da parte le eventuali diffidenze e cercare di trovare nuove occasioni di amore, mentre per quanto riguarda le coppie, alcune che […]

Ecco le previsioni relative al fine settimana del 10 e 11 giugno preparate, per tutti i segni dello zodiaco dal famoso astrologo Paolo Fox

Oroscopo Ariete

In questo fine settimana i single devono mettere da parte le eventuali diffidenze e cercare di trovare nuove occasioni di amore, mentre per quanto riguarda le coppie, alcune che sono attualmente in crisi, potrebbero riappacificarsi proprio in questi giorni.

Oroscopo Toro

I nati nel segno che non stavano vivendo una storia d’amore hanno la possibilità di iniziarne una proprio in questo weekend. Le persone che sono in coppia hanno in vista un buon fine settimana e non si troveranno di fronte a blocchi imprevisti.

Oroscopo Gemelli

Il transito nel segno del pianeta Mercurio porta i Gemelli ad avere diverse emozioni, mettendo in mostra tutta la loro voglia d’amare. Alcuni progetti elaborati in coppia che non hanno avuto sbocco finora, potrebbero averlo proprio in questo fine settimana.

Oroscopo Cancro

Per i nati nel segno del Cancro il fine settimana sarà discreto e chi deve superare una crisi precedente potrà contare su una svolta positiva, mentre alcuni single saranno indisponibili per ricevere proposte amorose.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno il weekend porterà sblocchi positivi eliminando tutti i problemi riguardanti la timidezza, il timore e la paura, specialmente per i single.

Anche le coppie in crisi avranno in questo weekend delle possibilità di svoltare.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno che vivono in coppia vedranno aumentare le loro responsabilità, mentre per i single il fine settimana non sarò molto positivo, con diverse difficoltà in campo sentimentale.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nel segno il consiglio di Paolo Fox per questo fine settimana è quello di lasciarsi andare, specialmente per i single, cercando di sfruttare le emozioni positive che si presenteranno.

Per i nati nel segno che sono in coppia ci saranno da fare delle scelte.

Oroscopo Scorpione

La posizione dissonante di Venere e Marte causerà ai single delle tensioni di troppo, che devono essere superate velocemente. I nati nel segno che vivono in coppia potrebbero avere dei problemi legati alla loro attività lavorativa.

Oroscopo Sagittario

Possibili nuovi incontri nel fine settimana per i single nati nel Sagittario, con buone possibilità da sviluppare in ambito sentimentale, Per le coppie invece il fine settimana potrebbe portare alcuni disagi.

Oroscopo Capricorno

Piccole complicazioni da superare per i single nati nel Capricorno, ma con possibilità di iniziare felicemente la settimana successiva.

Dopo un buon weekend sotto tutti i punti di vista invece, per le coppie, lunedì potrebbe essere una giornata negativa.

Oroscopo Acquario

I single nati nel segno potrebbero avere dei problemi causati dall’opposizione di Venere, per cui devono fare molta attenzione. Fine settimana turbolento per chi vive in coppia.

Oroscopo Pesci

Per i single il fine settimana potrebbe presentare dei problemi in famiglia da risolvere, mentre le persone in coppia devono essere capaci di superare i dubbi e le gelosie che si presenteranno.