Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 12 al 18 giugno 2023: Toro fortunato, qual è il segno che finisce nei guai

L'estate è ormai in procinto di iniziare e sta per partire una stagione molto intrigante per alcuni segni zodiacali.

Ecco l’oroscopo per la prossima settimana, dal 12 al 18 giugno, con le previsioni dell’astrologo della televisione Paolo Fox, elaborate per tutti i segni dello zodiaco con riferimenti a quello che aspetta i nati nel segno in tutti i settori.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno nella prossima settimana è il momento per darsi da fare in tutti i campi, senza tener conto dell’età e di quanto fatto in precedenza. Le proposte di lavoro non mancheranno.

Oroscopo Toro

La presenza di Giove nel segno permette ai nati nel Toro di non buttare via niente di quanto fatto in precedenza, specialmente per le persone che per tenere tutto sotto controllo hanno fatto tanti sacrifici.

Oroscopo Gemelli

La posizione dissonante del pianeta Saturno potrebbe portare momenti difficili durante la settimana, mentre per quanto riguarda il lavorio potrebbe arrivare una chiamata che darà molte soddisfazioni, specialmente morali

Oroscopo Cancro

I nati nel segno nella prossima settimana devono evitare di farsi prendere in mezzo in questioni che disturbano l’andamento dell’ambiente che li circonda. Possibilità di riprendere l’attività per chi è stato fermo per un po’ di tempo

Oroscopo Leone

I nati nel segno potranno avere delle iniziative a lunga scadenza, che risulteranno importanti.

Per quanto riguarda il lavoro in vista un nuovo incarico costruttivo, anche se nel contempo anche fastidioso.

Oroscopo Vergine

Nuove responsabilità in arrivo per i nati nel segno, oltra a conferme per attività già svolte. Per alcuni ci saranno dei cambiamenti di ruolo.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno nella prossima settimana devono guardarsi intorno con ottimismo e lasciar perdere idee negative, specialmente per quanto riguarda il campo sentimentale.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nel segno è arrivato il momento di avere prudenza con le spese e guardare con attenzione anche ai rapporti con le persone con le quali si sono avuti dei problemi in passato.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno che hanno aperto delle vertenze la prossima settimana sono in arrivo delle notizie positive, ma si deve anche fare attenzione a non voler sempre imporre il proprio punto di vista

Oroscopo Capricorno

Nella prossima settimana buone prospettive per i rapporti con persone lontane. Per quanto riguarda i single è il miglior momento per allacciare nuove relazioni.

Oroscopo Acquario

Lunghe attese per i nati nel segno che devono sottoscrivere un accordo, con la situazione che appare ferma, e si devono attendere nuove certezze.

Oroscopo Pesci

La posizione contraria di Mercurio causa una grande confusione e nei prossimi giorni i nati nel segno dovranno gare delle scelte importanti.