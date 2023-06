Platinette, tutto sulla malattia di Mauro Coruzzi: il rischio terribile che ha corso

Nato nel 1955 a Langhirano, Mauro Coruzzi appare per la prima volta sul piccolo schermo grazie al Maurizio Costanzo Show che lo ospita spesso nel suo ruolo di Platinette. Amato per il suo black humor, negli ultimi mesi Mauro Coruzzi sta facendo preoccupare i suoi fan a causa dell’ictus che lo ha colpito. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo la vicenda

Platinette: cosa è accaduto davvero a Mauro Coruzzi

Lo scorso 14 marzo Platinette è stato colpito da un improvviso ictus che lo ha costretto a un ricovero d’urgenza per diverse settimane all’ospedale Niguarda di Milano. La degenza è stata molto complessa viste le condizioni e il piano terapeutico ha impegnato anche psicologicamente Mauro Coruzzi, nonostante sui social si sia mostrato sempre sorridente e gioviale.

A oggi lo show man è ancora sotto osservazione anche se fuori pericolo, viene seguito costantemente da un team di professionisti e sembra che la sua salute migliori di giorno in giorno. In una delle ultime comunicazioni ufficiali, Platinette ha confermato il miglioramento, specificando di non essere mai andato in coma e che questa è stata una notizia diffusa erroneamente.

E infatti gli scatti sembrano confermare la notizia, Mauro è sempre più in salute e le sue condizioni migliorano di giorno in giorno.

I messaggi di incoraggiamento di amici e colleghi per la recente malattia

In questi mesi di degenza Platinette ha ricevuto diversi messaggi di incoraggiamento, tra cui quello di Elena Sofia Ricci e Francesco Arca, che gli sono stati accanto anche con messaggi pubblici.

Le manifestazioni d’affetto sono state tante e molto gradite, soprattutto nei momenti più difficili quando si è sentito solo e impaurito dalla malattia.

Oggi che è definitivamente fuori pericolo, Mauro Coruzzi ammette di aver vissuto davvero un dramma che gli ha fatto temere per la sua stessa vita, anni di disordine alimentare e trascuratezza lo hanno condotto a un punto di non ritorno da cui fortunatamente è uscito.

E per il futuro? I suoi fan si augurano che potrà tornare presto in TV per intrattenere il pubblico e divertire con il suo humor così coinvogente.