Federica Panicucci scoppia a piangere a Mattino Cinque per la morte di Berlusconi: il video

Silvio Berlusconi è morto poche ore fa: ora, sulle reti Mediaset, è lutto per la scomparsa del fondatore della televisione privata italiana.

Poche ore fa è morto Silvio Berlusconi e la notizia ha ovviamente causato un grande subbuglio in Mediaset: Berlusconi è infatti l’uomo simbolo della televisione privata italiana, avendola lui portata al successo ed avendo costruito l’impero Mediaset per decenni, per poi passarla al figlio Piersilvio.

Federica Panicucci in lacrime: “Francesco fai tu, perché io…”

Molti conduttori e protagonisti della tv sono sinceramente affezionati alla figura di Berlusconi, ed una di queste è Federica Panicucci: lei ed il compagno Marco bacini conoscevano e frequentavano l’ex Presidente del Consiglio, come testimoniano le foto pubblicate da Bacini sui suoi profili social.

Stamattina, a Mattino Cinque, Federica Panicucci si è trovata a dover dare la notizia della morte, ed è stata sopraffatta dall’emozione: “Abbiamo una brutta notizia da dare.

È la cosa peggiore che noi potessimo fare, per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi”. La commozione è stata tale da doversi interrompere, passando la parola a Francesco Vecchi: “Francesco, fai tu, perché io…”. A quel punto la parola passa a Francesco Vecchi: “Capisco, credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua”.

Guarda il video: