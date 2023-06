Jasmine Carrisi, chi è il famoso ex fidanzato Pierangelo Greco: l’incredibile storia della loro attuale amicizia

Pierangelo Greco è un make up artist tra i più famosi d’Italia. 22 anni e dichiaratamente omosessuale, forse non tutti sanno che è stato fidanzato con la figlia di uno dei cantanti celebri della musica italiano. Infatti, nell’ormai lontano 2015, ha avuto una breve relazione ai tempi delle scuole superiori con Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso. Scopriamo insieme chi è Pierangelo e perché è tornato in auge negli ultimi mesi.

Chi è Pierangelo Greco

Il buon Pierangelo può vantare centinaia di migliaia di follower sui vari canali social. Nato in provincia di Lecco nel 2001, frequenta il liceo linguistico e si appassiona al mondo del trucco fin da giovanissimo, nascondendosi dai genitori.

Fa coming out all’età di 17 anni e viene sostenuto da mamma e papà, trasferendosi a Roma per frequentare un’accademia di primo piano. È qui che inizia a diventare un personaggio social molto importante e ad allargare la sua community, raccolta sotto l’hashtag #teampierangelo.

Il grande successo di Pierangelo Greco

Pierangelo Greco è riuscito a riscuotere un grande successo nel suo lavoro. Infatti, è un punto di riferimento nella comunità LGBTQIA+ e crea makeup arcobaleno in maniera costante, oltre a prendere parte a diverse iniziative di settore.

Da non lasciare in secondo piano la sua collaborazione con Miss Italia, risalente al 2019, oltre al marchio di Mondadori The Wom. Infine, nel 2022, è stato ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 e ha litigato in diretta con Patrizia Groppelli.

La storia d’amore con Jasmine Carrisi

Come è andata la storia d’amore tra Pierangelo Greco e Jasmine, la figlia di Albano Carrisi. La vicenda risale al 2015 e il creator ha raccontato due mesi insieme in un post su Instagram, dopo che lei aveva pubblicato un video dove lo aveva taggato. Pierangelo e Jasmine sono rimasti ottimi amici dopo quella storia e lui si è reso conto di essere gay poco dopo la fine del breve rapporto sentimentale.

Era stato lui ad aver approcciato lei in una storia che si è tramutata in un affetto senza confini.