Morto in un incidente l’attore Treat Williams, la star di Everwood: il video pubblicato subito prima

Treat Williams si trovava nel Vermont, poco lontano da casa sua, quando si è trovato davanti un'auto che non è riuscito ad evitare. I medici non hanno potuto fare nulla per lui.

Treat Williams, star del cinema hollywoodiano, è morto improvvisamente e tragicamente a 71 anni. Williams, noto per essere la star di serie come Hair ed Everwood, è infatti rimasto vittima di un incidente automobilistico nella giornata di ieri.

Treat Williams si trovava nei pressi di Dorset, nel Vermont, quando è rimasto coinvolto in un terribile incidente motociclistico: si è infatti scontrato frontalmente con un’auto.

Ad annunciare la sua morte è stata la famiglia: la moglie Pam Van Sant con i figli Gillie ed Ellie. La dichiarazione ufficiale riportata dai media americani spiega: “Williams non è stato in grado di evitare una collisione ed è stato sbalzato dalla sua moto.

Ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato in aereo all’Albany Medical Center di Albany, New York, dove è stato dichiarato morto”. Queste invece le parole della famiglia: “È con grande tristezza che segnaliamo che il nostro amato Treat Williams è morto questa notte nel Dorset, nel Vermont, dopo un fatale incidente in moto. Come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento. Treat era pieno di amore per la sua famiglia, per la sua vita e per il suo mestiere, ed era davvero al top in tutto ciò.

(…) Siamo oltremodo devastati e vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre affrontiamo il nostro dolore. A tutti i suoi fan, sappiate che Treat vi ha apprezzato e continuate a tenerlo nei vostri cuori e nelle vostre preghiere”.

What a real Vermonter does pic.twitter.com/gNflWGoxdN — Treat Williams (@Rtreatwilliams) June 12, 2023

Al momento le indagini sono in corso ma il conducente dell’auto attualmente non è stato arrestato.

Fanno rabbrividire le foto che l’attore stesso ha pubblicato sul suo profilo social poche ore prima della morte, e che lo mostrano felice mentre falcia il prato della sua casa in Vermont.

Barry McPherson, il suo agente, ha espresso il suo cordoglio: “Sono devastato.

Era un uomo meraviglioso. Aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni 70. Era davvero orgoglioso della sua prestazione quest’anno. È stato così felice del lavoro che gli ho trovato. Ha avuto una carriera equilibrata”.