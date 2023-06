Fabio Mantovani parla del divorzio da Isabella Ricci e rivela se tornerà a Uomini e Donne: risposta inaspettata

La notizia della fine del matrimonio di Isabella Ricci e Fabio Mantovani è arrivata all’improvviso, inaspettata, con un messaggio stringato e che non lasciava spazio a spiegazioni, da parte di Isabella Ricci.

Fabio mantovani, a circa una settimana dallo scoop, ha deciso di parlare e dare la sua versione dei fatti.

Isabella Ricci era stata breve e concisa: “Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”.

Fabio Mantovani parla del matrimonio con Isabella: nessun pentimento, le parole di dolore

Fabio Mantovani è intervenuto sulla pagina Instagram dell’Opinionista Social, al quale in primis ha raccontato che la sua nuova condizione di single non porterà ad un ritorno in televisione: “Quel programma per me è Isabella.

Tutti, nella redazione e nello studio, sono stati nei miei confronti magnifici e mi hanno accolto con affetto, ma io ero andato per Isabella e senza non ha senso tornare”.

Quella vissuta con Isabella Ricci è stata un’esperienza a cui non rinuncerebbe se avesse la possibilità di viverla una seconda volta: “Sono cose che succedono purtroppo. Come esco da questa situazione? Con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione”. Ora, affronta la difficoltà del momento concentrandosi sulle cose belle: “Sto bene, anche se non è un bel momento, per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino”.

Isabella Ricci e Fabio Mantovani erano sposati da un anno: il rito era avvenuto a Pescantina, in provincia di Verona, ma l’idillio sembra essere durato ben poco. Non ci sono state indiscrezioni sul perché della fine del matrimonio, tranne una che sarebbe stata riportata dal gossiparo Amedeo Venza, secondo il quale il divorzio sarebbe da legare a degli scheletri nell’armadio: “Dietro alla separazione c’è un motivo in particolare. Fabio avrebbe nascosto a isabella situazioni riguardanti il suo passato”.