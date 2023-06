Giulia Stabile e Sangiovanni, lei ora spiega come stanno le cose tra i due ex concorrenti di Amici

Giulia Stabile ha finalmente spiegato come stanno le cose tra lei ed il fidanzato ed ex collega di Amici, Sangiovanni. I due stanno insieme da diverso tempo e sono giovanissimi e molto riservati.

Ormai sono mesi che Giulia Stabile e Sangiovanni non si mostrano insieme. La giovane e riservatissima coppia uscita da Amici (cantante lui, ballerina lei) hanno sempre mostrato poco sui social. Negli ultimi tempi però la loro distanza era palpabile ed i gossipari hanno cominciato a sguinzagliare i loro segugi social. Adesso, dopo tutto questo tempo, è stata proprio Giulia stabile a chiarire come stanno le cose con una frase che non lascia spazio a dubbi.

Giulia Stabile, la rivelazione nell’intervista sulla sua relazione

Attraverso le pagine del settimanale Grazia, Giulia Stabile è stata piuttosto chiara: “Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni?

Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore”. I due, quindi, o si sono lasciati o sono in fortissima crisi. L’altro giorno anche Alessandro Rosica sui social era finito sull’argomento, ed aveva dichiarato: “Sarebbe in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”. La coppia è, in effetti, molto amata: la loro giovane età, dolcezza e la capacità di tutelare il loro amore sono caratteristiche che li hanno fatti amare dal grande pubblico.

Lei, nell’intervista a Grazia, ha anche parlato della sua adolescenza e dei problemi di bullismo: “Cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo, un tema sul quale io stessa faccio ancora tanta fatica.

Quando ero alle medie mi sentivo bruttina, avevo i denti sporgenti e un po’ di peluria sul viso e gli altri ragazzini mi prendevano in giro. Anche oggi se mi guardo allo specchio non sempre mi piaccio, ma so che devo concentrarmi sull’importanza di essere, non di apparire, e provo a raccontarlo a chi mi segue”.