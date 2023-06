Olivia Newton John, dal successo di Grease al tumore al seno: vita e morte di un mito del cinema

Una vita spesa per la sua passione più grande, la musica, quella di Olivia Newton John, per tutti l’indimenticabile Sandy di Grease. Morta a soli 73 anni a causa di un tumore al seno, Olivia è stata testimonial di numerose campagne a sostegno della lotta ai tumori.

Esempio di resilienza

Olivia conviveva con il tumore al seno da oltre 30 anni: inoltre, pochi anni dopo le era stato diagnosticato un tumore alla spalla e dopo alla colonna vertebrale. Notizie che avrebbero messo a rischio il coraggio e la forza di volontà di tutti ma non di Olivia, che grande esempio di resilienza ah saputo mostrarsi fiera e forte fino all’ultimo.

L’addio, dopo varie voci di corridoio, è stato annunciato dal marito, entrambi si trovavano nel loro ranch in California.

Grease e il successo con la dolce Sandy

La partecipazione di Olivia a Grease non era scontato, John Travolta era infatti più giovane di lei e questo poteva non far funzionare la coppia. Solo dopo qualche scena girata insieme, hanno mostrato al grande pubblico che poteva davvero esserci alchimia. I due attori, seppur insieme in altre pellicole, non si sono mai distaccati continuando a confidarsi e consigliarsi fino alla fine. Olivia era una cantante, aveva mosso i primi passi nel mondo della musica da giovanissima, a soli 15 anni era già una star.

Infatti alcune delle sue colonne sonore vinsero il disco di platino.

La musica rimarrà sempre uno degli aspetti più importanti della sua vita. Inoltre, non dimenticherà mai le telenovele girate in Sud America che le hanno consentito di raggiungere il successo in tutto il mondo.

Gli ultimi anni

Alla fine Olivia decide di fare della sua lotta un musical, dal 1992 non smetterà mai di sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno. La recidiva mise a dura prova la sua forza di volontà ma lei fino alla fine portò avanti le sue battaglie, esempio per tutti coloro che si trovano in difficoltà.