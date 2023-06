Oroscopo di Paolo Fox del 17 e 18 giugno 2023: scintille d’amore per il Sagittario, Toro prudente

Per molti segni questo sarà un vero weekend d'amore: Paolo Fox prevede un momento di vera passione per alcuni segni zodiacali, che vivranno grandi opportunità.

Tutte le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, il celebre astrologo televisivo relative al weekend del 17 e 18 giugno, elaborate relativamente ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Per quanto riguarda l’amore possibili progetti importanti per le coppie, mentre i single avranno di fronte dei giorni abbastanza combattuti. Buone occasioni per tutti nel campo degli affari.

Oroscopo Toro

Prudenza in amore per i nati nel segno, che devono evitare di mettere in discussione rapporti ormai radicati da tempo. Nell’ambito del lavoro sarà necessario rivedere alcuni accordi, ma evitando decisioni avventate.

Oroscopo Gemelli

Possibili incontri interessanti per i single nel fine settimana che porteranno anche molte emozioni. Nel campo lavorativo i nati nel segno avranno delle buone intuizioni che potrebbero portare a miglioramenti nel corso della settimana.

Oroscopo Cancro

Le giornate del weekend saranno molto interessanti per i nati nel segno soprattutto per quanto riguarda la nascita di nuovi contatti amorosi. Ottime le relazioni interpersonali da curare con grande grinta. Buone prospettive anche nel campo lavorativo.

Oroscopo Leone

Per i single in questo fine settimana ci sarà una grande voglia di mettersi in gioco e riscoprire il proprio lato amoroso.

Per i nati nel segno il fine settimana prevede incontri fortunati, ma attenzione alle spese.

Oroscopo Vergine

Tante stelle all’orizzonte in amore per i nati nella Vergine che potrebbero anche portare una amicizia a trasformarsi in qualcosa di più. In ambito lavorativo è il momento di concedersi un po’ di risposo dai molti impegni previsti.

Oroscopo Bilancia

Per i nati nella Bilancia il fine settimana si presenta molto interessante nell’ambito dell’amore, con uno charme irresistibile. Attenzione al capitolo spese per quanto riguarda le coppie.

In ambito lavorativo è presente molta voglia di mettersi in gioco.

Oroscopo Scorpione

Fine settimana nel quale servono maggiori cautele in amore e maggiore concretezza specialmente da parte delle coppie. In ambito lavorativo i nati nel segno devono fare attenzione a non innescare polemiche inutili ed evitare di esporsi.

Oroscopo Sagittario

Le stelle sono positive per quanto riguarda l’amore e sarà necessario trascorrere maggior tempo con la persona amata.

In ambito lavorativo dato l’alto carico di cose da fare è opportuno chiedere una mano a qualche collega fidato.

Oroscopo Capricorno

Il transito di Venere nel segno porta una serie di incontri fortunati per i single che devono lasciarsi andare alle emozioni senza controllo.

Agenda piena per i nati nel segno per quanto riguarda il lavoro e quindi nel weekend la parola d’ordine è riposo.

Oroscopo Acquario

I nati nell’Acquario che hanno chiuso da poco una storia devono riprendersi ed andare avanti lasciandosi alle spalle il passato ed i suoi fantasmi. Molte le cose da fare in ambito lavorativo ed il fine settimana sarà molto stancante.

Oroscopo Pesci

Nel fine settimana per i nati nel segno dei Pesci occorre prudenza in amore, mentre i single potrebbero sentirsi confusi.

Nell’ambito del lavoro i nati nei Pesci avranno molta voglia di mettersi in gioco.