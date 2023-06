Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 19 al 25 giugno: tutti i segni e le previsioni

Come di consueto ecco l’oroscopo della settimana prossima, dal 19 al 25 giugno, realizzato dall’astrologo Paolo Fox, che ha elaborato le previsioni per i dodici segni dello zodiaco, mettendo in evidenza quello che attende i nati nei vari segni.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete la prossima settimana sarà a cinque stelle. I single dovranno essere meno diffidenti in amore e pensare ad una vacanza. Possibili nuovi incontri e buone prospettive in ambito lavorativo.

Oroscopo Toro

I nati nel segno potrebbero avere sensazioni negative in amore, ma devono cercare di superarle senza mettere tutto in discussione.

Pochi soldi e molto impegno nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Gemelli

Anche per i nati nei Gemelli la settimana sarà a cinque stelle grazie al transito nel segno di Mercurio. L’importante quindi è lasciarsi andare alle emozioni. In ambito lavorativo Saturno è contrario e quindi è necessario affrontare tutto con la massima calma.

Oroscopo Cancro

Poca disponibilità in amore per i nati nel Cancro e ricerca di nuove emozioni in amore. Massima prudenza nei rapporti con i nati nell’Ariete. Possibili nuove occasioni in ambito lavorativo.

Oroscopo Leone

Lasciar perdere le paure in amore e andare avanti; questo il dovere dei nati nel Leone che avranno anche la possibilità, per i single, di nuovi incontri.

Iniziative e progetti importanti in vista nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno stanno per arrivare delle verifiche in amore, ma è necessario avere maggiore fiducia. In ambito lavorativo le stelle sono favorevoli, anche per un cambio di lavoro.

Oroscopo Bilancia

Settimana importante in amore per il segno della Bilancia che deve lasciarsi andare alle emozioni. Per eventuali discussioni la giornata migliore è quella di venerdì, mentre sul lavoro è necessario riflettere di più prima di qualunque decisione.

Oroscopo Scorpione

La dissonanza di Venere e Marte potrebbe far salire la tensione, per cui si devono lasciar perdere alcuni impegni e magari cercare anche una nuova storia. Scelte importanti in vista in ambito lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno buone prospettive e possibilità di nuovi incontri ma è necessario fare qualcosa di più senza aspettare gli altri.

Progetti e proposte possibili in ambito lavorativo, ma attenzione alla Luna dissonante nella giornata di sabato.

Oroscopo Capricorno

Alcune complicazioni da superare in amore caratterizzeranno la settimana dei nati nel Capricorno, che devono stare attenti anche alle discussioni.

In ambito lavorativo i nati nel segno devono farsi avanti per ottenere quanto meritano.

Oroscopo Acquario

Le previsioni settimanali per l’Acquario vedono l’opposizione di Venere, che consiglia di avere molta calma in amore. Tutto fermo in ambito lavorativo ma l’importante è basarsi sulle proprie certezze.

Oroscopo Pesci

Dopo un periodo con problemi in famiglia che hanno messo in secondo piano l’amore, la settimana è propizia per recuperare, specialmente nei giorni di giovedì e venerdì. Valutare bene le proprie idee in ambito lavorativo e gestirle con calma.