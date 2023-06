Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, l’amore che va avanti da decenni: cosa c’è di vero sul matrimonio segreto

Stanno insieme da secoli, hanno due figli e tengono tantissimo a tutelare la loro privacy: non stupisce quindi che molti abbiano pensato che i due si siano sposati in gran segreto.

Silvia Toffanin è uno dei volti più amati e riconoscibili di Canale 5. Da oltre vent’anni è legata a Piersilvio, figlio di Silvio Berlusconi e della prima moglie Carla Dall’Oglio, nonché amministratore delegato delle varie reti del gruppo Mediaset. In virtù del carattere riservato che accomuna i due vip, i dettagli sulla loro storia d’amore sono avvolti dal mistero. Scopriamo qualcosa di più sulle voci relative a un possibile matrimonio tra i due.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi: un amore lontano dai riflettori

A dispetto dalle luci della televisione, all’ombra delle quali è nato e cresciuto l’amore tra Silvia e Piersilvio, i due hanno sempre mantenuto un notevole riserbo sulla loro storia.

Entrambi hanno scelto consapevolmente di non gestire profili pubblici sui social network, ritenendo l’esposizione mediatica della quale già godono ben più che sufficiente. Anche le foto che li ritraggono assieme sono rare, in quanto scattate prevalentemente in occasione di eventi ufficiali o pubblicate da altri membri della famiglia allargata per qualche compleanno. I due sono molto attenti a proteggere la privacy dei figli nati dalla loro unione, sulla cui ufficializzazione aleggia il mistero.

Le voci sul matrimonio Toffanin-Berlusconi: cosa sappiamo?

Poco prima dello scoppio della pandemia, che avrebbe poi seriamente compromesso la salute del capofamiglia Silvio Berlusconi recentemente scomparso, sono circolate diverse notizie in merito a un possibile matrimonio tra i due.

Nel 2019, infatti, il giornale Nuovo ha suggerito che i due potessero aver scelto di sposarsi in segreto. Silvia ha sempre detto che la coppia non ha bisogno di fare questo passo, perché entrambi stanno bene così. Tuttavia, la notizia del matrimonio non è mai stata oggetto di una smentita ufficiale, il che spinge molti a credere che vi sia del vero.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi offrono un esempio di coppia moderna e riservata al tempo stesso.