Alena Seredova si è sposata con Alessandro Nasi: invitati a bocca aperta per i cambi look, ha sorpreso tutti

Alena Seredova ed Alessandro Nasi sono marito e moglie. La showgirl che ormai da tanto tempo si è lasciata alle spalle la sofferenze e le umiliazioni derivanti dal primo matrimonio con Gigi Buffon ed ha deciso di festeggiare l’amore che ormai da tanti anni la lega al dirigente torinese. I due hanno anche avuto una figlia, Vivienne, che è stata preziosa damigella nel corso di una cerimonia estremamente romantica.

Alena Seredova è apparsa radiosa: merito anche di una scelta di look che ha sorpreso tutti.

Grazie ai social, sappiamo che Alena Seredova ha deciso di cambiarsi ben 4 volte, proponendo agli invitati ed al suo sposo 4 versione di sé.

Per la cerimonia, Seredova ha optato per i fiori: niente vestito bianco, dunque, bensì un rosa molto chiaro ed una fantasia bucolica. Niente di esageratamente accattivante anche per gli altri abiti: il pre-wedding è stato festeggiato con un abito bianco di pizzo bucolico, mentre dopo il sì la bellissima Alena si è presentata in orario serale prima con un terzo abito lungo, più fasciante ed elegante, e poi con un tubino liscio adatto a scatenarsi nelle danze.

Lo sposo è rimasto invece coerente nel suo look fino alla fine, con un completo elegante in pieno stile “matrimonio tradizionale”, mentre la piccola Vivienne indossava un abito dello stesso rosa dell’outfit cerimoniale della madre.

La cerimonia si è tenuta a Noto, stessa location del matrimonio dei Ferragnez, ma in una cornice locale differente.