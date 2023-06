Marco Mazzoli, tutto sul vincitore de L’Isola dei Famosi: vita privata e la crisi avvenuta da poco

Marco Mazzoli è stato il finalista più votato ed il vincitore ufficiale dell'edizione 2023: tutto sul conduttore de Lo Zoo di 105 e su come è arrivato al reality in Honduras.

Anche per quest’anno finisce L’Isola Dei Famosi, programma di Canale 5 che ha sempre riscosso un grande successo. Ma chi è il vincitore di questa edizione? Se vuoi saperne di più continua nella lettura di questo articolo per conoscere chi è Marco Mazzoli, vincitore de L’Isola dei Famosi.

La lunga diretta di Canale 5

Dopo 64 giorni trascorsi in Honduras, per la precisione slla spiaggia di Cayos Cochinos, è stato decretato il vincitore di questa edizione de L’Isola Dei Famosi: Marco Mazzoli. A fare compagnia al capolista c’erano Andrea Lo Cicero, e Luca Vetrone che sono saliti sul podio senza però aggiudicarsi la vittoria.



Nella lunga diretta dell’ultima puntata ci sono state un sacco di sorprese, tra un ribaltamento dietro l’altro e un’eliminazione che nessuno si aspettava, quella di Lo Cicero che veniva dato come vincitore assoluto.

Il viaggio all’Isola Dei Famosi

Per Mazzoli il viaggio all’Isola Dei Famosi è stato costellato da un’alternanza di emozioni, all’inizio era scontroso con tutti, una fase ricca di litigate e soprattutto, piena di stress. Lo stesso Marco ha infatti dichiarato di non sentirsi a suo agio, voleva andarsene a tutti i costi e, proprio per questo motivo, si scontrava con gli altri concorrenti.



Nella seconda fase, però, qualcosa dentro di lui è cambiato, forse anche per via dei problemi di salute che lo hanno coinvolto e per la complicità nata con Paolo Noise: elementi che gli hanno permesso di cambiare approccio. Lo stesso Mazzoli ha dichiarato che ha sentito qualcosa scattare dentro di lui, qualcosa che gli ha permesso di abbandonare la parte cattiva lasciando spazio a quella buona e molto più socievole.

Questo nuovo punto di vista gli ha permesso di essere amato dal pubblico che alla fine ha deciso di decretarlo vincitore assoluto.

La vita privata di Marco Mazzoli: chi è e dove vive

Marco Mazzoli è molto conosciuto nel mondo radiofonico essendo lo speaker del programma Lo Zoo di 105.

È quindi uno dei conduttori radio più amati e conosciuti e, dopo aver trascorso diversi anni in Italia, oggi vive con sua moglie negli USA, paese dove ha passato gran parte della sua infanzia. Grazie alla sua simpatia e alla parlantina, Marco è riuscito a conquistare tutto il pubblico de L’Isola Dei Famosi, che ha apprezzato soprattutto la parte dolce e sensibile del vincitore, lato che lo ha spinto a dichiararsi con la moglie, alla quale ha lasciato un messaggio d’amore durante il programma.