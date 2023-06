Serena Rossi e Davide Devenuto si sono sposati: tutto sulla cerimonia e sull'amore tra i due attori:

Stanno insieme da 15 anni, ma proprio ora hanno deciso di dare una svolta romantica al loro rapporto coronando un sogno matrimoniale: sono Serena Rossi e Davide Devenuto, attori ed ex protagonisti di Un Posto al Sole, che so o diventati marito e moglie con una cerimonia intima e confidenziale.

Quando si sono conosciuti, molto tempo fa, erano entrambi giovani attori in erba sul set di Un Posto al Sole: lui era Andrea, affascinante fotografo ammaliato dalla bella Viola. Lei era Carmen, cameriera e cantante, innamorata del bel Filippo. I loro personaggi nella finzione erano buoni amici, mentre nella realtà sono diventati prima fidanzati, poi compagni di vita, poi genitori: è nato infatti nel 2016 il piccolo Diego.

La proposta di matrimonio a Domenica In: Davide Devenuto e il momento romantico

Qualche anno fa, a Domenica In, Davide Devenuto aveva sorpreso la compagna facendo una proposta di matrimonio in diretta a Domenica In. Dopo però non si era più parlato di matrimonio, anzi: Serena Rossi aveva spiegato che si trattava effettivamente di un desiderio, ma per nulla concretizzato.

Ora, la cerimonia è avvenuta davvero: i due hanno chiamato a raccolta pochissimi parenti ed hanno fatto una cerimonia intima a Roma.

Le foto esclusive sono state catturate da Diva e Donna.

Serena Rossi è una lanciatissima attrice: molti i suoi ruoli da protagonista negli ultimi anni come in Chiamatela Mimì, Mina Settembre e La Sposa. La Rossi non ha comunque rinunciato ad altre esperienze ed ha sfruttato spesso il suo talento canoro. Inoltre ha anche lavorato come conduttrice, riscuotendo un grande successo di pubblico.