Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 24 e 25 giugno 2023: tutti i segni e le previsioni

I segni zodiacali avranno grandi novità in questo weekend che sarà il più lungo dell'anno: l'estate è ufficialmente cominciata ed un vento nuovo rinfresca tutti e 12 i segni, secondo Paolo Fox. Non mancherà però qualche tensione.

Ariete

Con l’arrivo del caldo torrido il vostro umore non migliora, anzi soffrite tremendamente le notti insonni e il nervosismo sale alle stelle. Attenzione alle parole che pronunciate potrebbero ferire irrimediabilmente.

Toro

Non fatevi vedere vulnerabili dalle persone che non hanno alcuna stima di voi, anzi, siate fieri e combattete per le vostre idee. Sul lavoro un piccolo screzio potrebbe pregiudicare il fine settimana.

Gemelli

Non siate apprensivi, godetevi questo fine settimana e avrete tutto ciò che desiderate. Un po’ di svago non può certo farvi male anzi, vi farà dimenticare i problemi che ultimamente vi rendono tristi.

Cancro

Continuate ad impegnarvi perché i semi che coltivate oggi saranno splendide piante un domani. C’è ancora un bel po’ di lavoro da fare ma siete giunti quasi al traguardo.

Leone

L’amore e le vacanza sono al centro dei vostri pensieri, non vi tocca nient’altro. Prestate attenzione alle richieste che fate agli altri potrebbe trasformarsi in un fine settimana di malumori.

Vergine

Non siate esuberanti, ultimamente avete un po’ esagerato con la bella vita infatti, questo fine settimana potreste pagarne le conseguenze. Non è tutto rose e fiori come vi fanno credere.

Bilancia

Siete ad un bivio e invece di godervi un po’ di meritato riposo dovete lavorare, dovete capire cosa è per voi più importante se l’attenzione al lavoro o l’amicizia.

Scorpione

Le relazioni amorose non sono mai state il vostro forte ma questo fine settimana vivrete intense emozioni che saranno per voi indimenticabili.

Sagittario

Impegnati nel lavoro non avete tempo per andare al mare o pensare all’afa, al contrario, armati di ventilatore vi dedicate anima e cuore ai vostri impegni.

Capricorno

Anche voi avete creduto di potervi dedicare un po’ di più al divertimento e invece i problemi sono dietro l’angolo.

Aquario

Il partner sarà la persona più vicina al vostro animo e comprenderà ogni vostro cambiamento. Godetevi questo momento di simbiosi perfetta.

Pesci

Non c’è ancora calma, anzi, siete al centro di una tempesta piuttosto forte e impegnativa, fatevi coraggio.