Donnalisi, Antonella ed Edoardo si sono lasciati: tornano alla carica gli ex, il commento di Chiofalo e Gianluca Benincasa

Gianluca Benincasa e Francesco Chiofalo tornano a parlare del loro argomento preferito in assoluto, Antonella Fiordelisi: dopo la rottura con Edoardo Donnamaria non si sono certo astenuti da commenti.

Sebbene ci si trovi ormai di fronte alla rottura numero 125 dei donnalisi, ovvero di Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi, questa è la prima che avviene fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. È stata gestita dai due vip in modo differente: lei ha fatto una diretta social in cui in lacrime spiegava di essersi sentita maltrattata, mentre lui ha scritto un post in cui ha parlato del rapporto “tossico” che la fidanzata avrebbe con i social.

Ciò che speravamo di evitare e non siamo riusciti ad evitare, invece, è il commento immancabile di due persone, quelle che davvero sembra non riescano a vivere senza Antonella Fiordelisi: i suoi ex Gianluca Benincasa e Francesco Chiofalo.

Benincasa, lasciato per Donnamaria (o forse poco prima, o forse lasciato e non lasciato prima del GF Vip, ma di sicuro mai rivoluto) non solo ha sempre palesato di essere molto arrabbiato con la ex ma è riuscito a colorare fuori dai bordi un’innumerevole quantità di volte, dicendo cose che abitavano uno spettro che qualcuno potrebbe classificare dall’inopportuno all’aggressivo, fino all’insultante.

Ovviamente Benincasa non poteva esimersi dal dire la sua: interpellato da Amedeo Venza, Benincasa ha definito Antonella Fiordelisi “imbarazzante”, ed ha dichiarato che lei cercherà di far passare Donnamaria dalla parte del torto.

L’altra faccia della medaglia “ex” è Francesco Chiofalo, figura nebulosa dell’Instagram che, di preciso, non è chiaro che scopo abbia nella vita se non quello, chiaro ed adamantino, di dire sempre una parola dolce nei confronti dell’ex, nonostante siano passati anni dalla fine della loro storia. Per farlo questa volta ha tirato fuori argomenti che, caso strano, non aveva mai citato prima: “Non ha un rapporto sano con i social, vive in relazione di Instagram.

Ogni cosa che fa nel suo privato è in relazione ai social e a Instagram. La ragazza ha bisogno di aiuto.

Nel privato è attaccata al telefono 24h, in qualsiasi momento è praticamente infrequentabile”. Il riferimento è a quanto detto da Donnamaria sulla ragazza e sul suo rapporto con i social. Ed ha aggiunto: “Sta sempre al telefono su Instagram: mentre si sta seduti al tavolo a mangiare, dentro il letto, mentre si guarda un film, in macchina ecc. In qualsiasi momento lei sta muta davanti al telefono. Non è una cosa normale per niente.

Con lei si può parlare solo ed esclusivamente di Instagram non ha altre argomentazioni. Mi sono ritrovato in quello che lui a scritto al 100%”. Incredibile che non avesse citato lo smartphone come problema relazionale prima che ne parlasse Donnamaria: una vera e propria epifania della sua ex, che conferma una sola cosa, ovvero che la Fiordelisi rimane molto salda nelle menti dei suoi ex fidanzati.