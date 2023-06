Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 26 giugno al 2 luglio 2023: i segni che potranno rilassarsi

Se qualcuno sta già assaporando l'atmosfera di vacanza, per altri si parla ancora di stress lavorativo e fatica per qualche tempo. Niente paura, le stelle porteranno novità anche per voi.

Comincia la seconda settimana d’estate: se qualcuno sta già assaporando l’atmosfera di vacanza, per altri si parla ancora di stress lavorativo e fatica per qualche tempo. Niente paura, le stelle porteranno novità anche per voi, lo promette Paolo Fox!

Ariete

Attenti come non mai ai desideri del partner, in questa prima settimana estiva avete tirato fuori il vostro lato più romantico. Godetevi queste vacanze in compagnia.

Toro

Non siate apprensivi ma gioite dei progressi che siete riusciti a ottenere in questa prima metà dell’anno.

Gemelli

Attenti non divertirvi troppo, potreste ritrovarvi troppo stanchi per rientro a lavoro.

Per voi le ferie non sono ancora iniziate.

Cancro

Siete pronti a tirare le somme di questa prima metà dell’anno, sarà una settimana impegnativa perché avrete molti contratti in sospeso a chiudere.

Leone

Il momento è propizio per le relazioni interpersonali ma voi siete bloccati da mille pensieri. Non avete ancora capito qual’è la vostra strada e continuate a vagare confusi e a volte, infelici.

Vergine

Stanchi di dover combattere per ogni cosa, forse avete capito che è necessario impegnarsi davvero che perché i desideri si avverino. Adesso, concentratevi sul futuro non potete permettervi distrazioni.

Bilancia

Non è ancora arrivata l’estate che voi siete già stanchi di questo caldo torrido che vi tormenta. Provate a godervi qualche giorno di mare, potreste scoprire interessanti scorci naturali che vi rendono felici.

Scorpione

Impossibile comprendere cosa vi tormenterà di più questa settimana, sarà piena di impegni e nuove conoscenze che potrebbero prendervi più del dovuto.

Sagittario

Risparmiate impegno e fatica per le cose che contano davvero, concedetevi un’ora tutte le sere per passeggiare così da fare chiarezza sui vostri sentimenti una volta per tutte.

Capricorno

L’incertezza regna sovrana in questa prima settimana estiva, non saprete dove mettere le mani per primo. Troppa confusione ed errori ricorrenti vi hanno lasciato in un mare di guai.

Aquario

L’aspetto finanziario potrebbe essere il protagonista della vostra prima settimana d’estate. Avete fatto male i conti e adesso dovete pagarne le conseguenze.

Pesci

Fatevi forza e rimboccatevi le maniche, siete sognatori nati e solo se lo desiderate questi progetti potranno davvero avverarsi.