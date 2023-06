Annalisa, chi è il neo marito Francesco Muglia e perché non si sono sposati nella data prevista

La regina indisscussa dei tormentoni dell’estate 2023, sia da sola sia in collaborazione con altri artisti, è Annalisa. La cantante di 37 anni originaria di Savona è però salita agli onori delle cronache non solo per le performance artistiche, di buon successo sia dal vivo sia in classifica, bensì per un matrimonio celebrato in totale segreto con il manager Francesco Muglia. Scopriamo di più su di lui di seguito!

Chi è Francesco Muglia, il neo-marito di Annalisa

Francesco Muglia è nato il 23 luglio 1980 a Padova, città veneta dove trascorre l’infanzia e la prima giovinezza. Dopo la laurea in Lettere presso l’ateneo patavino, si iscrive al master di Publitalia, che lo porta a ricoprire diversi ruoli importanti e a farsi progressivamente strada fino all’attuale posizione di vicepresidente globale di Costa Crociere.

Gli interessi del manager padovano non si limitano al marketing e alla comunicazione, come dimostra non solo la passione per lo sport, ma anche il diploma di conservatorio in organo e la passata attività di concertista. Il grande amore per la musica rappresenta certamente un denominatore comune della sua storia con la cantante ligure, ritenuta da molti una tra le voci più brillanti dell’attuale panorama italiano.

Il matrimonio celebrato il gran segreto tra Annalisa e Francesco Muglia

La coppia aveva inizialmente dato comunicazione anche alla stampa dell’imminente matrimonio da celebrare sabato primo luglio 2023 a Tellaro.

La località nei pressi di Lerici è un bel borgo, dove comunque si terrà una festa allargata in particolare agli amici famosi della coppia, composta da due personalità provenienti da ambiti decisamente diversi ma a quanto pare complementari e in perfetta sintonia. Sembra dunque che i due abbiano voluto tenere separato un rito legato all’intimità e alla spiritualità, in virtù del fatto che solo cento persone erano presenti ad Assisi, dove si è tenuta la cerimonia.

Tuttavia, nei giorni scorsi nella cittadina umbra erano circolate alcuni indiscrezioni, soprattutto visto l’aumento di richiesta di parcheggi.