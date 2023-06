Enzo Miccio, chi è l’ex compagno Laurent Miralles: il grande amore della sua vita con cui è finita da poco

Noto al grande pubblico come un wedding planner rigoroso e severo, Enzo Miccio ha avuto gande successo negli ultimi anni, diventando anche il presentatore di Pechino Express. Della sua vita privata si sa sempre poco perché ama la privacy e vive ogni storia con grande riservatezza, anche se la sua ultima relazione con Laurent Miralles è entrata sotto i riflettori, appassionando tutti i fans.

Chi è Laurent Miralles: come ha conosciuto Enzo Miccio

Laurent Miralles nasce nel 1971 in Francia e diventa ben presto un medico chirurgo specializzato in chirurgia estetica. Apprezzato per le sue abilità come medico, Miralles continua a specializzarsi aprendo diversi ambulatori in giro per il mondo, come Mosca, Parigi, gli Emirati Arabi e Londra, lavorando con passione ed entusiasmo.

Pur non avendo profili social, i paparazzi lo hanno ripreso spesso in compagnia del noto conduttore, Enzo Miccio, accendendo la curiosità dei fan.

La storia d’amore tra Enzo Miccio e Laurent Miralles: perché è finita

Pur avendo vissuto una grande passione, Laurent Miralles ha ammesso più volte che non è stato sempre facile il loro rapporto e che ci sono stati momenti di crisi, che però hanno superato grazie al profondo legame che li unisce.

Dopo essersi conosciuti a Parigi, infatti, i due fidanzati trascorrevano i periodi di intenso lavoro ciascuno nella propria città, per poi incontrarsi nei giorni liberi e vivere il loro amore.

Durante la loro storia, ormai finita, i fan più romantici hanno apprezzato il video-messaggio che Miralles ha dedicato a Enzo in occasione della sua ospitata a Vieni da me: in quell’occasione il francese gli confessò pubblicamente il suo amore, manifestando il suo desiderio a una proposta di matrimonio, che avrebbe sicuramente accettato. Non si conoscono ancora i motivi per i quali la loro storia si è conclusa, probabilmente per quella proposta mai arrivata o per la distanza, che non consentiva loro di vivere serenamente la relazione.