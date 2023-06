Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 3 al 9 luglio 2023: Leone in preda alla passione, succederanno cose incredibili

Eccoci al nuovo appuntamento settimanale con l’oroscopo, con le previsioni di Paolo Fox riguardanti la prima settimana di luglio, suddiviso per i vari segni zodiacali.

Oroscopo Ariete

Nella prima settimana di Luglio l’amore sarà sempre al centro delle attenzioni per i nati nell’Ariete con i single che avranno la possibilità di fare incontri interessanti mentre per le coppie ci sarà un rafforzamento nelle relazioni. Sfide previste nell’ambito del lavoro da superare con determinazione.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro che sono in coppia avranno una settimana con grande complicità e rafforzamento dell’intimità. Per quanto riguarda la salute è necessario stare attenti al proprio corpo specialmente dal punto di vista dell’alimentazione.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nei Gemelli previsto un aumento dell’energia romantica ed anche della passione che porterà ad una migliore comunicazione con il partner. Possibili attrazioni nell’ambito lavorativo per i single. Necessaria maggiore attenzione alla salute e al mantenimento dell’equilibrio.

Oroscopo Cancro

I nati nel segno del Cancro che sono in coppia avranno di fronte una settimana con maggiore armonia con il proprio partner. Sul fronte del lavoro potrebbero presentarsi delle nuove opportunità da sfruttare.

Oroscopo Leone

Possibili esplosioni di passione in amore in questa settimana per i nati nel segno, sia per i single che per le coppie. Nell’ambito lavorativo si apre una settimana con prospettive di successo grazie alla propria creatività.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno della Vergine che sono in coppia troveranno maggiore equilibrio nella settimana e maggiore comprensione verso il partner. In ambito lavorativo sfide in arrivo da affrontare con tenacia e saldezza di nervi.

Oroscopo Bilancia

Settimana con un miglioramento dell’armonia nei rapporti amorosi per i nati nel segno, con possibili promettenti incontri per i single.

Incrementi di produttività dal punto di vista lavorativo e necessità di prendersi maggiore cura della propria salute.

Oroscopo Scorpione

Intense emozioni in arrivo nella settimana per quanto riguarda l’amore per i nati nel segno, che devono lasciarsi andare alla passione. Possibili sfide in ambito lavorativo, da affrontare con intuito e passione. Necessaria attività fisica per mantenere una buona salute.

Oroscopo Sagittario

I nati nel segno che sono in coppia rafforzeranno il loro legame grazie ad una maggiore comprensione del proprio partner.

Sul fronte del lavoro possibili espansioni della propria attività, con attenzione alla salute mentale, sempre importante.

Oroscopo Capricorno

Settimana con grande equilibrio in amore per i nati nel segno, che avranno modo di aumentare i momenti di intimità con il partner. Pazienza e disciplina saranno necessarie sul fronte lavorativo per affrontare le sfide che si stanno profilando all’orizzonte.

Oroscopo Acquario

Grande libertà in amore per i nati nel segno in questa prima settimana di luglio, con possibilità di nuove esperienze. In ambito lavorativo i nati nell’Acquario potrebbero avere la possibilità di mettere a frutto la loro creatività.

Oroscopo Pesci

Settimana con grandi emozioni e sensibilità dal punto di vista dell’amore e possibilità di mostrarlo anche alle altre persone. Anche nell’ambito del lavoro è necessario puntare intensamente sulle proprie doti e capacità.