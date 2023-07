Ornella Muti, la verità sulla figlia Naike: “Mi dissero di abortire per fare un film”

Il nome del padre di Naike Rivelli è stato per lungo tempo sconosciuto e la sua stessa nascita ha scombussolato -in positivo- la vita di sua madre, Ornella Muti.

La vita di Ornella Muti, nata Francesca Rivelli, non è stata facile. L’amore le ha dato grandissime gioie ma non è sempre stato in discesa. C’è un grande amore della sua vita che però non l’ha mai abbandonata: sua figlia Naike Rivelli, oggi adulta e da lei inseparabile.

Tutti gli amori di Ornella Muti: da Facchinetti alla storia con Adriano Celentano

In un’intervista a Oggi, Ornella Muti ha parlato d’amore, di quello che le ha portato maggiore gioia (per i figli) a quello che l’ha legata agli uomini, non sempre positivamente. Da giovane è stata una donna di enorme fascino, e questo ha avuto delle ricadute su di lei.

Sono molti coloro che si sono innamorati di lei: Federico Fachinetti, Alessio Orano e l’ultimo amore, Fabrice. “Con me ci hanno provato quasi tutti, ho passato la vita a difendermi dagli assalti degli uomini. Celentano? Lui, una volta, fece dichiarazioni in merito con sua moglie presente, sono rimasta francamente un po’ sorpresa. Io, a suo tempo, ho avuto rispetto della sua famiglia”.

Su Naike, rivela poi: “Avevo 18 anni. In Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente e persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film.

Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no”. Ora le due vivono insieme in Piemonte: “Ho sempre sentito la necessità di averla vicino. Lei si dedica molto a me: mi gestisce tante cose nel lavoro, ad esempio. Quando è nata, non solo ero piccola di età ma soprattutto piccola di testa. Forse per questo ho ancora dei tratti infantili”. Il nome del padre di Naike Rivelli è stato per lungo tempo sconosciuto, e lei stessa ha sempre dichiarato di aver considerato come padre Federico Facchinetti.