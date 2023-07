Barbara D’Urso, dagli inizi ad oggi: i momenti top della carriera della regina del trash televisivo

La conduttrice ha anche rilasciato un'intervista in cui racconta che i rapporti con Mediaset non si sono conclusi bene. Ma come ha iniziato in TV? Ecco una panoramica dei suoi primi anni di carriera.

Stando ormai a fonti certe, la presenza di Barbara D’Urso in Mediaset sembra essere oggetto del passato. Dopo l’inspiegabile addio a Pomeriggio Cinque, la conduttrice ha anche rilasciato un’intervista in cui racconta che i rapporti con Mediaset non si sono conclusi bene. Ma come ha iniziato in TV? Ecco una panoramica dei suoi primi anni di carriera.

Barbara D’Urso, le origini del suo percorso

In seguito a un tentativo non riuscito di esordire come indossatrice, nel 1977 Maria Carmela (è questo il suo nome all’anagrafe) debutta a Telemilano 58, divenuta successivamente Canale 5. Qui affiancherà Teo Teocoli, Giorgio Porcaro, Massimo Boldi e Diego Abatantuono in Goal, oltre a fare la valletta per Claudio Lippi e l’annunciatrice TV.

L’anno successivo viene chiamata su Rai2 per condurre Stryx, dove Barbara balla in topless. Nel 1979 collabora con Rita Pavone nel gioco a premi Che Combinazione e partecipa alla serie TV “Delitto in via Teulada” nel ruolo di Annie; inizialmente, la fiction è suddivisa in episodi di un quarto d’ora ciascuno.

Nel 1980 passa a Domenica In, condotto da Pippo Baudo. In tale frangente si cimenta anche come cantante, incidendo il 45 giri “Dolceamaro-Se mi guardi così”.

Nella prima metà degli Anni 80 del secolo scorso compare in alcune pellicole per il cinema come “La casa rossa” (1981) e “Skipper” (1984).

Tra le altre collaborazioni di quel periodo vale la pena ricordare la telenovela prodotta da Mondadori “Giorno dopo Giorno” (1982) trasmessa su Rete 4, oltre agli shooting fotografici di nudo per Playmen e Playboy.

Barbara D’Urso, il ritorno a Fininvest (poi Mediaset)

Nella seconda metà degli Anni 80 e i primi Anni 90 del XX secolo, la conduttrice partenopea si dedica ai varietà (per lo più in Rai e su Odeon) e al giornalismo. Ha rinunciato spontaneamente a quest’ultima attività nel 1995, per aver prestato la sua immagine ad alcuni spot pubblicitari sulla carta stampata.

Barbara D’Urso torna in Mediaset nel 1995 come protagonista della serie televisiva “La dottoressa Giò”. Dopo il successo della fiction seguono tante altre collaborazioni, praticamente senza interruzioni fino a oggi.