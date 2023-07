Belen Rodriguez parla dell’addio a Le Iene: il messaggio rivolto a Davide Parenti

Per Belen Rodriguez è importante mettere le cose in chiaro, ovvero che andarsene da Mediaset è stata una sua volontà. Con un messaggio su Instagram, ha spiegato meglio come stanno le cose.

Se da una parte abbiamo una Ilary Blasi che si è trincerata dietro il silenzio, e una Barbara d’Urso che invece dopo l’addio a Mediaset non ha voluto tacere neanche un secondo, per arrivare a una Belen Rodriguez che ha uno scopo solo, al momento: specificare che l’addio a Mediaset è stata una sua scelta -e che c’è sempre tempo per tornare.

Belen lascia Le Iene e Mediaset, ma lo ha deciso lei: le sue parole

“Ho lasciato io lui, non lui me”: Per Belen Rodriguez è importante mettere le cose in chiaro, ovvero che andarsene da Mediaset è stata una sua volontà. Con un messaggio su Instagram, ha spiegato meglio come stanno le cose: “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare.

Ringraziare il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni, e per le parole che ha sempre pronunciato per me. Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di ogi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!

Belen”. Anche in un commento sempre su Instagram, ad un follower, aveva specificato: “Io me ne sono andata”, chiarendo il punto.

Barbara d’Urso, che con un’esplosiva intervista a Repubblica aveva spiegato la sua delusione, ha aggiunto il carico sui social con un nuovo messaggio di saluto al suo pubblico: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine… #colcuore… E non finisce qui…”.