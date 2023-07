Giulia De Lellis rompe il silenzio su Andrea Damante: cosa sta succedendo tra i due ex

I Damellis, la coppia formata da Giulia De Lellis ed Andrea Damante, hanno fatto sognare i fan di Uomini e Donne per anni. Per 4 lunghi anni tra i due ci sono stati alti e bassi, fidanzati e fidanzate, tradimenti, un libro -scritto da lei- che raccontava delle corna di lui. Da anni le loro vite sono divise sentimentalmente: lui ha una relazione tira e molla -e sembra non abbia perso il vizio delle corna- con Elisa Visari, mentre lei ha una storia stabile con Carlo Gussalli Beretta, erede della celebre azienda di armi.

Ultimamente però alcuni “movimenti” sospetti hanno portato qualcuno a pensare che ci fosse tra i due un riavvicinamento ed a rompere il silenzio è arrivata proprio lei.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, frecciatine a gogo: cosa sta succedendo

Più di una volta, Damante e De Lellis si sono trovati nello stesso posto. Molti hanno tentato di fare due più due ed hanno deciso che Visari e Gussalli Beretta stessero sostenendo il peso proprio di quelle benedette corna che sembravano essere un’esclusiva della De Lellis. Inoltre, già in passato, qualcuno aveva fatto notare che all’influenzar sembrava piacere ancora, tanto da ricondividerla spesso, una canzone nota per essere sempre accomunata a lei e Damante.

La verità è venuta fuori ieri in un gruppo Telegram che De Lellis condivide con i fan, in cui qualcuno insinuava che lei tirasse frecciatine a Damante: “Amo ma quali frecce?

Secondo me dopo tre anni le frecce le ha nel cervello chi vede ancora questi mostri (…) Ma raga sono fatti accaduti sette anni fa…Non mi potete collegare le canzoni a momenti di sette anni fa con il mio ex con cui non sto da tre anni. Cioè solo a dirlo ho il fittone ahahahaha come fate a pensarlo?”

Anche la gossipara Deianira Marzano si è unita all’influencer, dicendo quanto queste polemiche fosse inutili: “Ha perfettamente ragione, questa è la dimostrazione che vi fate i film non solo con lei ma con tutti”.