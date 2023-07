Gian Maria Sainato, da Riccanza a L’Isola dei Famosi: tutte le curiosità sul naufrago e sulla vita privata

Gian Maria Sainato è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi ed è stato, in passato, al centro del gossip.

All’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, ha partecipato anche il 28enne modello ed influencer di Sapri, Gian Maria Sainato che aveva già partecipato in precedenza a altri programmi televisivi. Vediamo più in dettaglio alcune notizie relativamente a carriera e vita privata.

La carriera di Gian Maria Sainato

Il modello campano ha frequentato la scuola di economia aziendale dove si è diplomato e successivamente si è spostato da Sapri a Milano per iniziare il suo lavoro nel mondo della moda, che ha alternato a quello di influencer. La sua prima apparizione televisiva risale al 2016, in un programma dal titolo “Riccanza”, che è andato in onda su MTV.

Altre apparizioni, nelle vesti di opinionista, sono arrivate successivamente nel programma condotto da Barbara D’Urso, “Pomeriggio 5”. Alcune voci lo davano anche come protagonista di provini per partecipare alla trasmissione Grande Fratello Vip. Quest’anno è arrivata la partecipazione, come naufrago, al programma “L’isola dei Famosi”.

La vita privata di Gian Maria Sainato

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel corso della trasmissione “Riccanza” si è presentato avendo al fianco la sua fidanzata dell’epoca, Martina, ma successivamente nel mondo dello spettacolo si erano sentite delle voci riguardo alla sua “omosessualità”, che lo stesso Gian Maria ha commentato in una intervista concessa a Vanity Fair nella quale ha dichiarato di avere avuto relazioni sia con donne che con uomini e di non saper dare precisamente un’idea del suo orientamento.

Nella stessa intervista ha dichiarato di essere stato vittima di atti di bullismo.

Le prossime tappe della sua carriera

Gian Maria Sainato, dopo questa esperienza nel programma l’Isola dei Famosi, ha parlato del suo percorso futuro svelando anche alcuni dettagli in una intervista al portale “Biccy”.

Il modello ha parlato della sua esperienza da “naufrago” nella trasmissione vinta da Marco Mazzoli, dichiarando di non esserne uscito soddisfatto, in quanto tutti gli altri protagonisti lo hanno etichettato fin da subito come “l’ultimo arrivato” e questo lo ha molto demoralizzato. Oltre al giudizio sugli altri concorrenti, Gian Maria Sainato ha dichiarato, con una sottile ironia, che con molta probabilità qualcuno di questi darà protagonista della prossima edizione del “Grande fratello Vip” e che anche lui ha intenzione di provare ad entrare nella “casa”.