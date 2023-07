Temptation Island, chi è il tentatore Lollo che sta facendo impazzire Alessia Ligotti -e il fidanzato Federico

Tra poche ore ci sarà una nuova puntata di Temptation Island (la terza) e siamo tutti pronti a vedere i nuovi sviluppi che travolgeranno le fragilissime coppie che cercano conferme all’interno del programma: pochi tra loro, per ora, sembrano essere in procinto di avere e dare conferme positive.

C’è però da sottolineare che alcuni personaggi in particolare stanno attirando più di altri l’attenzione degli spettatori, ed alcuni di essi sono tra i single del programma: uno di loro è Lorenzo di Curzio, detto Lollo, avvicinatosi ad Ale, ovvero Alessia Ligotti.

Alessia Ligotti e il tentatore Lollo: cosa succede al fidanzato Federico

Alessia Ligotti ha il fidanzato e convivente peggiore di sempre: Federico non la ama, la disprezza, non ha nessun problema a dire a lei ed agli altri di non volere un futuro con lei e di stare con lei, di fatto, “a tempo perso”.

Messo davanti a video di lei che fa amicizia con il tentatore Lollo, dice chiaramente di non essere geloso, anzi, di essere sollevato, ma poi si risente del fatto che lei abbia una sua autonomia emotiva, specificando: “Io quando sono arrivato qui sentivo di avere tutta la relazione in pugno, sembra che non sia più così, che lei si sia resa conto che ci sia un mondo fuori, che non esisto solo io e che una decisione potrebbe prenderla lei stessa”.

L’idea che lei possa avere un libero arbitrio e la volontà di liberarsi di lui lo sconvolge, eppure non sembra notare la selvaggia crudezza dei suoi pensieri.

Inevitabile che Alessia, messa al corrente di certi discorsi, e già sensibile al fascino del tentatore Lollo, che le dà attenzioni e contatto fisico -seppur in maniera innocente.

Ma chi è il tentatore Lollo? Lorenzo di Curzio lavora come tassista, ma è anche calciatore per passione: ha giocato nelle giovanili della Fiorentina, nel Rieti, il Livorno fino al Ladispoli Calcio.

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa solo che avrebbe avuto un flirt con Nicole Di Mario, ex Pupa de La Pupa e il Secchione. I due ora sono cari amici.