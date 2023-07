Cecilia Rodriguez è incinta? La foto che sembra togliere ogni dubbio, un chiarissimo segnale della coppia

Stanno insieme da anni, si sono dichiarati amore eterno, hanno comprato casa insieme e l’hanno scorso hanno deciso di sposarsi: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno già chiarito come i figli siano uno dei loro desideri futuri e adesso qualcuno pensa che i segnali parlino di una gravidanza praticamente certa.

Già nel 2018, a Vanity Fair, Ignazio Moser diceva: ”Quando hai una relazione così appagante, è normale che fai progetti. Non dico tra un anno, ma in futuro vorrei avere un figlio con lei. In fondo ho sempre desiderato essere padre”. E la fidanzata Cecilia ha più volte ribadito di aver trovato l’uomo giusto e di essere pronta ad accogliere i figli che potrebbero arrivare, ma che per ora non si erano ancora fatti vedere.

Adesso però alcune foto scattate a casa di lui, a Trento, hanno destato i sospetti: in una gallery pubblicata su Instagram è spuntata la foto di un paio di scarpine ed un berretto da neonato, e per molti è parso un gesto abbastanza esplicito: ci sarà un nuovo Rodriguez? Sarà maschio, visto il colore azzurro degli abitini? In molti se lo stanno chiedendo.

Il dubbio: sono abiti di Ignazio Moser?

In realtà, secondo qualcuno, si tratta semplicemente di abitini di aIgnazio da piccolo, come scrive un utente su Instagram: “Insomma, ma voi altre basta una foto con indumenti di Ignazio da piccolo,per poter invadere l’intimità di un altra donna…Oh però se a voi domandiamo se siete incinte tirate fuori la frustrazione che avete in voi e vi sentite insultate…Siate coerenti e meno invasive nella vita degli altri CAPRE!!!”.

I diretti interessati, però, per ora non hanno smentito: attendiamo per sapere come stanno le cose.