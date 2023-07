Emma Marrone, il video la mette in crisi e lei si arrabbia con i follower: “Siete cattivi e incoerenti”

Emma Marrone è stata al centro di una polemica per via di un video che la vede protagonista, e davanti al quale lei ha dovuto dare spiegazioni.

C’è un video di Emma Marrone che sta girando in queste ore che ha attirato sulla cantante una shitstorm devastante. Il video mostra un gesto che non è piaciuto ad alcuni follower (o meglio, agli hater?) e la cantante si è ritrovata nella situazione di dover spiegare cos’è successo nella realtà.

Emma marrone risponde alle critiche: il perché di quel gesto

Emma Marrone è stata ospite al Festival di Porto Rotondo e, fin dal suo arrivo, è stata travolta dall’affetto e dalle attenzioni. In un video la si vede che si fa fagocitare dalla folla, impaziente di farle sentire il suo affetto e lei di buon grado si lascia avvicinare dai fan: allo stesso tempo fa un brusco cenno agli agenti della sicurezza, intimandoli a non avvicinarsi: molti non hanno trovato il gesto piacevole, in quanto hanno ribattuto che gli agenti stavano solo facendo il loro lavoro.

Lei, su Instagram, ha voluto mettere i puntini sulle “i”: “Dal momento zero in cui sono arrivata a Porto Rubino, le prime persone con cui ho fatto foto sono state proprio quelle della sicurezza, con le persone che hanno portato nel backstage, amici, nipotini, figli”. Poi arriva al dunque, ovvero alle immagini del video: “Più volte ho chiesto ai ragazzi della sicurezza di non scortarmi quando sono vicino alle persone, perché non ce n’è bisogno, mi fa piacere fare le foto con le persone.

Era una situazione tranquilla. Quando ho deciso di andare tra il pubblico me li sono trovati indietro. Ho fatto quel gesto per farli andare perché non ce n’era bisogno. Ero tranquilla. Tanto se mi avessero scortata mi avreste detto che sono montata. Cattivi e incoerenti”.