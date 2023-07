Marica Pellegrinelli, tumore all’ovaio: è stata operata, le sue condizioni ora

Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti, ha scoperto di avere un tumore all'ovaio destro: come è avvenuta la diagnosi e cos'è successo subito dopo.

Marica Pellegrinelli, nelle scorse ore, ha raccontato un dettaglio sconvolgente della sua vita: a quanto pare, è stata operata per un tumore all’ovaio un anno fa ed ha vissuto momenti di fortissima paura.

La sua esperienza è stata raccontata proprio da lei sui social, dove ha pubblicato anche una gallery di foto a ricordi di quei momenti.

Marica Pellegrinelli, tumore all’ovaio destro: le sue parole, come sta

Un anno fa, grazie a visite ed a pratiche di prevenzione, Marica Pellegrinelli ha scoperto di avere un tumore all’ovaio. Per fortuna la diagnosi è arrivata con grande tempestività, cosa che ha aiutato a gestire la situazione in tempo.

“Un anno fa mi operavo, ho avuto l’enorme fortuna di trovare in tempo un male nel mio ovaio destro: è stata l’estate più bella della mia vita, ho ricevuto così tanto amore e conferme” ha raccontato l’influencer e modella. Ed ha continuato:“Non ne ho mai parlato, un po’ per riservatezza, un po’ per paura, un po’ per scaramanzia, un po’ perché solo a distanza riesco ad avere un’immagine chiara di quel momento. Ne sono uscita molto più forte, lucida e sicura delle mie capacità e questo grazie A ME STESSA ma specialmente alle persone che mi hanno accompagnata e sostenuta..

la mia famiglia di nascita e la mia famiglia di vita. Ho fatto prevenzione ? Anche – quello che posso dirvi è di andare una volta in più dal medico e non una in meno, di ascoltare voi stessi e non chi sminuisce i vostri malesseri”.

Ora, la situazione sarebbe nettamente migliore e la modella si troverebbe fuori pericolo: “Questo è per dire grazie alla vita ed alle cose leggere ma concrete che la riempiono di colori, chissà se avrò il coraggio di postare queste parole ❤️ oggi sono stata finalmente su un “set fotografico” ed ho sentito il mio corpo rispondere, già da qualche mese vedo il ritorno alla normalità – non fraintendermi: sono felice e baciata dalla fortuna, voglio continuare a vedere il bicchiere non mezzo pieno ma pieno, straripante”.

Marica Pellegrinelli è stata la moglie di Eros Ramazzotti dal 2014 al 2019: i due insieme hanno avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio.