Carolyn Smith e il cancro, il video che addolora i fan: la notizia che nessuno avrebbe voluto sentire

Carolyn Smith lotta da molti anni con il cancro al seno che l’ha. Colpita e che, periodicamente, la porta a necessitare di cicli di chemioterapia. Dopo un periodo piuttosto lungo di assenza, la coreografa ha deciso di tornare a parlare con i suoi follower sui social, per raccontare cosa sta succedendo.

Purtroppo, per Carolyn Smith il cancro non è un lontano ricordo, bensì una battaglia ancora da vincere completamente. Mentre parla da un letto di ospedale, spiega: “Non è stato il periodo migliore della mia vita ed ho avuto bisogno di tempo con me stessa: A volte deve toccare il fondo per rilanciarsi e ripartire con nuove idee e nuove energie”.

Carolyn Smith, la lotta contro il cancro durante l’estate

Questo non significa però che non la vedremo in giro, e che non si voglia godere l’estate: “Come sapete io non mollo mai, anche se mi passava per la mente troppe volte. Ma per fortuna non ho ascoltato quelle voci interno di me. Era la stanchezza che mi parlava. Durante l’estate prendo tempo per me a stare a casa per mangiare bene, esercizi giornaliere, quality time con la mia famiglia.

Ancora 2 viaggi di lavoro da fare, uno a Parigi e l’altro a Londra.. poi Padova (casa) e Roma per il chemio. Voi cosa fate di bello per l’estate?“.

La notizia del ritorno del cancro era tornata lo scorso 8 marzo, con un messaggio proprio da parte di Carolyn Smith: “Come sempre affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto”.