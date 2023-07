Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 15 e 16 aprile 2023: fine settimana perfetto per un segno di fuoco

Cosa hanno deciso le stelle per noi? Proseguite nella lettura di questo articolo per scoprire l'Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 15 e 16 aprile 2023: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

Il fine settimana si prospetta un po’ stancante sotto diversi punti di vista: il caldo opprimente vi toglie la forza di vivere al meglio le giornate.

Toro

Con l’arrivo del caldo vi sentite stanchi e affaticati ma non è il momento di rimanere chiusi in casa perché il fine settimana si prospetta ricco di divertimento.

Gemelli

Grazie al favore di Venere riuscirete a brillare in tutta la vostra bellezza. Sarete al centro dell’attenzione.

Cancro

Un po’ di relax è quello che ci vuole per staccare un po’ dalla quotidianità. Passate il fine settimana al mare per rigenerarvi completamente.

Leone

Siete carichi come non mai e avete tanta voglia di divertirvi. Approfittate delle belle giornate per fare quello che vi piace di più.

Vergine

Non riuscite a staccare dal lavoro e questo week-end vi vede costretti a casa, per sbrigare faccende impellenti che dovete portare a termine.

Bilancia

Non amate molto essere al centro dell’attenzione e questo vi rende un po’ chiusi e taciturni in questo fine settimana che si prospetta un po’ piatto.

Scorpione

Anche se vi sentite un po’ scarichi, sfruttate il fine settimana per uscire perché le stelle vi riservano delle belle sorprese.

Sagittario

Siete nel pieno della forma e questo vi dà la giusta grinta per fare le scelte giuste.

Se possibile cambiate aria con una bella vacanza in compagnia della persona cara.

Capricorno

La stanchezza sta prendendo il sopravvento, non avete voglia di fare niente, soprattutto in questo caldo fine settimana. Non demoralizzatevi, presto tutto cambierà.

Acquario

Avete una gran voglia di evadere e questo vi porta ad avere alcuni scontri con il partner che invece preferisce rimanere a casa.

Pesci

Se state cercando l’anima gemella è molto probabile che la troverete questo fine settimana perché il vostro fascino è alle stelle.