L’estate è arrivata in tutta la sua bellezza, ma cosa ci riservano le stelle? Vediamo insieme l’Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 17 al 23 luglio 2023: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

Riuscirete a portare a termine un progetto lavorativo al quale tenete molto, anche i colleghi e i superiori si accorgeranno delle vostre abilità.

Toro

Non è ancora il momento di staccare la spina, vi aspetta una settimana lavorativa impegnativa ma che vi porterà tante soddisfazioni.

Gemelli

Non siete per niente attratti dal mare e dalla vita all’aria aperta in questa settimana, meglio non incontrare nessuno visto il vostro cattivo umore.

Cancro

Se svolgete un’attività artistica riuscirete a conquistare una persona importante che potrà dare una svolta al vostro lavoro.

Leone

Siete pieni di energie e riuscirete a praticare l’attività sportiva che preferite con dei risultati eccellenti. Forma fisica al top.

Vergine

Purtroppo non riuscirete ancora a sorridere perché vi sentite depressi ma non temete, presto tutto cambierà.

Bilancia

Alcune preoccupazioni in famiglia non vi porteranno a vivere bene questa settimana ma cercate di farvi scivolare le questioni di poco conto.

Scorpione

Nel lavoro non riuscirete a dare il meglio di voi, questo porterà i superiori a mettervi un po’ in discussione: tenete sempre la testa alta.

Sagittario

Sarete brillanti e pieni di fascino: è molto probabile che la persona che vi fa battere il cuore si accorgerà finalmente di voi.

Capricorno

Cercate di stare vicino al partner che in questo periodo si sente molto depresso. Organizzate una sorpresa oppure una bella giornata rigenerante al mare.

Acquario

Vi sentite molto stanchi a causa del caldo, meglio non uscire se pensate di non farcela ma ricordate che Marte, dalla prossima settimana, sarà dalla vostra parte.

Pesci

Siete pieni di idee e ricchi di iniziative; questo vi porterà a essere molto amati dagli amici che non riusciranno a fare a meno di voi in questa calda settimana estiva.