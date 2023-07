Vanessa Incontrada non è più single: con una foto mostra chi è al suo fianco oggi

Torna l'amore nella vita di Vanessa In contrada, che un anno fa aveva parlato di come da questo punto di vista, e non solo, la sua vita fosse in trasformazione.

Vanessa Incontrada non è più single: l’amore è tornato nella sua vita e lo ha fatto in vesti non esattamente inedite: a quanto pare con il compagno Rossano Laurini, con il quale aveva interrotto i rapporti, è tornato il sereno.

Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini: amore a prima vista

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno insieme da 16 anni circa. Si sono conosciuti e si sono subito innamorati: lei, infatti, è rimasta incinta pochi mesi dopo l’inizio del loro amore e ora il figlio Isal ha 15 anni. A settembre dello scorso anno l’attrice e conduttrice aveva spiegato che i rapporti con il compagno erano cambiati: “Sono in un momento riflessivo della mia vita.

Posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti”. Aveva però lasciato intendere che i rapporti sarebbero stati ottimi con Laurini: “Con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente”.

Ora, pare che le cose siano cambiate: la famiglia al completo è comparsa 7 giorni fa in un ritratto che li vedeva insieme e felici ed in un’intervista contenuta nel podcast di Mamma Dilettante di Diletta Leotta in cui ha parlato del compagno e quando la giornalista lega chiesto da quando durasse tra loro lei, molto serenamente, ha risposto: “Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni”.

Ciò fa intendere che i due stiano insieme al momento.