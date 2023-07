Andrea Purgatori, tutta la verità sulla sua morte: le ultime terribili settimane del grande giornalista

Sceneggiatore, giornalista e conduttore di grande levatura, ma soprattutto uomo dalla spiccata intelligenza e sensibilità, Andrea Purgatori si è occupato di inchieste importanti che avevano ad oggetto casi di terrorismo come la strage di Ustica, il caso Moro, le indagini legate a Vatican Girl senza mai avere paura di ritorsioni e affrontando sempre la verità a testa alta. Purtroppo il 19 luglio 2023 ci ha lasciato a 70 anni a causa di una dolorosa malattia.

Andrea Purgatori: com’è morto e perché le indagini

Secondo le dichiarazioni del Corriere della Sera, le cause della morte di Andra Purgaori non sono chiare e richiedono indagini più approfondite.

Sappiamo che due mesi prima della sua morte gli era stato diagnosticato un tumore ai polmoni ma la famiglia non crede nella diagnosi tardiva e sospetta un omicidio colposo, su cui intende fare chiarezza. Per questo ha presentato pochi giorni fa un lungo esposto al Nucleo Antisofisticazione contro la clinica che aveva in cura il giornalista, per sapere se sono riusciti a individuare correttamente il male che lo aveva colpito.

Grazie all’avvocato di famiglia Gianfilippo Cau e ai colleghi Michele e Alessandro Gentiloni Silveri che si occuperanno della difesa nel procedimento penale, è giunto il momento di fare chiarezza sull’esattezza della diagnosi, delle cure somministrate e sulla tempestività della terapia.

I tre avvocati indagheranno insieme alla procura per capire se la sua morte poteva essere evitata, se la malattia fosse stata trattata in modo diverso.

La perdita di un grande giornalista per l’Italia: Andrea Purgatori

Andrea Purgatori era un giornalista amato da tutti i colleghi e la sua perdita è stato un brutto colpo per la televisione italiana, ma ciò che non dà pace alla famiglia è il dubbio che le cure scelte per il suo male non siano state adeguate, perché troppo pesanti da sopportare per il suo stato di salute o non tempestive.

Qualsiasi cosa sia successa, è giusto che si faccia chiarezza proprio come avrebbe voluto Andrea e secondo il suo stile da giornalista impeccabile, che non lasciava mai nulla al caso ma andava fino in fondo in ogni questione.